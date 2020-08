Niegan senadores del PAN linchamiento contra López-Gatell

Cd. de México.- Los senadores del PAN negaron que haya un linchamiento contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La senadora Xóchitl Gálvez señaló que la cascada de muertos y el desastre económico que ha dejado su estrategia errónea en México, que se ha agravado por las malas decisiones para enfrentar la pandemia es lo que ha provocado el rechazo generalizado contra ese funcionario.

“Es un desastre, 48 mil muertos son el resultado de una pésima política pública porque tuvimos 3 meses, se le perdonan a España y se le perdonan a Francia y se le perdonan a Italia porque a ellos les llegó en finales de enero, pero a nosotros nos llegó en marzo. Entonces yo diría, un comparativo, Japón tiene 126 millones de habitantes, han tenido 994 muertos; Rusia tiene 145 millones de habitantes y ha tenido 13 mil muertos; Nigeria 206 millones de habitantes y ha tenido 845 muertos; México 127 millones y pues ya estamos cerca de los 48 mil personas fallecidas; entonces, realmente lo que se le reclama a Gatell es su incapacidad para haber manejado la pandemia, nos encerró durante 3 meses, pero ese encierro fue relativo, sí se cayó la economía, sí se pararon las actividades económicas, pero desafortunadamente su doble discurso de pónganse un cubrebocas, no pónganse el cubrebocas, abrácense, no abrácense, salgan, no salgan, esos mensajes tan erróneos”.

Dijo que el hecho de que el gobierno federal se haya negado a implementar el ingreso básico universal como lo han hecho diversas naciones en el mundo, incluyendo a casi toda Latinoamérica, ha provocado que haya más muertes y repercusiones económicas totalmente negativas.

“Ese es el principal problema de no haber aprobado el ingreso básico universal, que no pudimos parar en seco la pandemia; ahora no vamos a discutir, pero pues ya ahora sí que como dicen en mi pueblo, muerto el niño tapamos el pozo, pero hay que taparlo porque si no esto puede llegar a 150 mil muertos, es una tragedia lo que están viviendo miles de mexicanos, todos yo creo que ya tenemos a alguien cercano que falleció, y lo que vive esa familia, Verónica, mamá de cuatro hijos, tres con discapacidad, cuyo esposo de 42 años falleció, ¿qué le decimos a Verónica?, ¿qué le decimos cuando tuvo que salir a trabajar el marido porque no tenían para comer?”.

Por su parte la senadora, Kenia López Rabadán dijo que no hay ningún linchamiento contra López-Gatell, pero lo que si hay es un funcionario totalmente incapaz e irresponsable.

“Me parece que es clarísimo que no hay una campaña de linchamiento hacia López-Gatell, hay una campaña de reclamo a la ineficiencia y a la irresponsabilidad de López-Gatell; es claro que él no quiso tomar la decisión de enviarle un mensaje a la ciudadanía para que se pusiera cubrebocas; es claro que él por una sarta de palabrerías todos los días trató de dar mensajes sin definición y hoy estamos viviendo una de las peores situaciones en el planeta. López-Gatell es el tercer peor responsable de la salud de un país, el tercero, digamos que es increíble la falta de capacidad, la falta de entendimiento histórico qué él tenía en sus manos y tomó las peores decisiones, y no son, digamos, no son apreciaciones políticas, no son apreciaciones partidistas, no son apreciaciones politizadas, lo que dice nuestra realidad es que México es el tercer peor país en el planeta en términos de conducción de la pandemia”.