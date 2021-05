No existe orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca

Cd. de México.-El senador de Morena y presidente del Senado, Eduardo Ramírez aseguró que no existe ninguna orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Aclaró que se han dado a la tarea de buscar en los órganos jurisdiccionales correspondientes y no se ha encontrado nada al respecto por lo que no es real tal orden de aprehensión. En entrevista radiofónica Ramírez Aguilar dijo que de existir la orden de aprehensión ya sería pública.

“Yo no la conozco, busqué por acceso a la información en los órganos jurisdiccionales: no existe una orden de aprehensión. O sea, como tal, no hay una orden de aprehensión. Si no, ya estuviera en la opinión pública. No, no hay. El Poder Judicial no tiene una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas”.

Cabeza de Vaca tiene fuero, dice Ramírez Aguilar

El legislador también aclaró que García Cabeza de Vaca sí cuenta con fuero constitucional y que de ninguna manera existen elementos para que el Senado pueda solicitar la desaparición de poderes en Tamaulipas ya que el gobernador sigue en funciones, así como también el Congreso Estatal y el Poder Judicial de esa entidad.

“El gobernador sigue estando al frente del Poder Ejecutivo. Puede que lo tengan escondido o no, pues claro, no puede haber una desaparición de poderes porque no estamos en la hipótesis jurídica de que no existe presidente del Tribunal, no existe presidente del Congreso; esos órganos de Gobierno o esos poderes están prácticamente vacíos física y legalmente, no se ve esa hipótesis y no ha lugar a una desaparición de poderes. Porque además tendría que llevarse al Pleno del Senado. Hoy estamos en una Comisión Permanente, y para poder retomar un periodo extraordinario necesitamos mayoría calificada”. No puede, el Senado no puede nombrar gobernadores, tendrían que ser las legislaturas locales, es su competencia. Y, repito, hacer la desaparición de poderes no está en esa hipótesis jurídica porque se está impartiendo justicia y se está legislando en ese Estado, no está la hipótesis jurídica para desaparecer los poderes, y, sobre todo, se necesita de una mayoría calificada para ese efecto. Yo lo que creo que jurídicamente, el gobernador mantiene su fuero. El Congreso del estado de Tamaulipas determinó no darle procedimiento a la declaración de procedencia. Entonces, él mantiene esa inmunidad procesal en su investidura como gobernador del estado”.

Declaraci´ón sorprendente, contraria a lo que Monreal asegura

La declaración del Presidente del Senado ha causado sorpresa y expectación ya que el líder de su Grupo Parlamentario, Ricardo Monreal, afirmó este jueves, de manera categórica, que el gobernador de Tamaulipas no cuenta ya con el fuero constitucional debido a que la decisión de la Cámara de Diputados sobre el desafuero es inatacable, además de que su bancada buscaría la desaparición de poderes en la entidad para lo cual buscaría la realización de un periodo extraordinario, aunque no cuentan con la mayoría calificada para su realización.

Eduardo Ramírez dijo que el Senado no se prestará para atacar o violentar el Pacto Federal ni conducirse por el termómetro electoral.

“Yo lo que veo es que debemos respetar el procedimiento legal. Y el procedimiento legal tiene su fortaleza en las leyes. No podemos brincarlas, no podemos violarlas, porque estaríamos ante una grave crisis constitucional si utilizamos las instituciones para una persecución política. Pero si hay delitos visibles, pues bueno, lo más importante es que en este caso el Gobernador se someta al escrutinio de la autoridad judicial y que lleve una defensa adecuada. Pero está en su derecho en mantenerse y tener esta protección constitucional, que es el fuero. Yo estoy expresándome precisamente en lo que jurídicamente corresponde, porque somos los encargados del Pacto Federal en el Senado, no podemos violentarlo, no podemos prestarnos incluso a una situación política-electoral, que afortunadamente ya se acaba el primer domingo de junio y, bueno, entonces ya estaremos en otra etapa social, política del país”.