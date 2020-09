No había condiciones para que mujeres llegaran al Zócalo; portaban objetos peligrosos: Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, dijo que en la manifestación de ayer para exigir la despenalización del aborto en todo el país participó un grupo de mujeres muy violentas que portaban bombas molotov, martillos, pistolas con gasolina, cohetones, spray con gas y otros objetos peligrosos y que al negarse a dejarlos se les impidió el paso al Zócalo.

“Su objetivo era entrar al Zócalo y se les contuvo. Se les invitó a que continuaran caminando si entregaban estos objetos peligrosos, pero no quisieron”, dijo la mantaria.

En su conferencia diaria virtual, Sheinbaum dijo que hay 44 mujeres policías lesionadas, encargadas de resguardar la seguridad de las manifestantes además del daño urbano.

Dijo que en otras casos se ha permitido la llegada de las manifestantes al Zócalo, sin embargo, no había condiciones para que en esta ocasión llegarán a la plancha capitalina por el plantón del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA).

“Hay un plantón de un grupo de ideas muy conservadoras y con este antecedente de agresión a personas y de uso de objetos peligrosos no había condiciones para que coexistieran las dos protestas en el Zócalo”, indicó Sheinbaum.

Además, agregó Sheinbaum, este grupo de mujeres se ha negado al diálogo previo para poder acordar rutas y condiciones mínimas de manifestación.

“El movimiento feminista merece todo nuestro respeto y simaptia, yo me reconozco como feminista. Lo que no estamos de acuerdo es con la violencia, no podemos aceptara la violencia de ningún tipo. Siempre vamos a estar al lado de las víctimas, de las mujeres violentadas, siempre vamos a estar del lado de la justicia”, agregó.

Hay un grupo en particular, la causa de las mujeres feministas, hay un grupo particular que usa forma muy violentas, hubo bombas molotov, la violencia no para la violencia, reiteró.