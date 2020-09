No hay manera de que SCJN declare constitucional la consulta para juzgar expresidentes: Senadores PAN

Cd. de México.- Senadores del PAN señalaron que era totalmente previsible el que la Suprema Corte de Justicia pudiera declarar la inconstitucionalidad de la consulta popular que pretende juzgar a expresidentes de la república. El senador Damián Zepeda señaló que de apegarse a un análisis estrictamente jurídico, no habría espacio para una decisión diferente al rechazo a la propuesta del Ejecutivo Federal.

“Era previsible que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si hace un análisis estrictamente jurídico, pues vaya a declarar inconstitucional la consulta popular que quiso hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, como hoy se sabe que ya proyecta el ministro. Ojalá el Pleno se sostenga exclusivamente en ese análisis jurídico, y si es así, pues no hay manera de que eso sea declarado constitucional. ¿Por qué decimos que era previsible? porque abiertamente viola la Constitución que prohíbe hacer consultas sobre derechos humanos, y todos tenemos el derecho humano a un debido proceso”.

El senador Zepeda insistió en que si alguien cometió un delito se debe aplicar la ley sin consulta alguna de por medio.

“Si comete alguien un delito pues se le debe de procesar y no estar sujeto a consulta y si se le procesar y pues debe ser ante un juez, y ese juez pues tiene que decidir si alguien es culpable o no. Además de la constitucionalidad esta consulta pues es perversa, no tiene una respuesta positiva. Miren, ¿Qué pasa si la gente dice que no, y hay delito? ¿No van a procesar a las personas? Por favor hombre¡, si hay un delito tienes la obligación legal, es delito no procesar. Pero al revés también, ¿Qué pasa si la gente dice que sí y no hay pruebas de un delito?, ¿Cómo va a ser? ¿Cárcel por aclamación? Por favor ¡, es un sinsentido.

Dijo que las consultas deben ser para ayudar a la ciudadanía como la que se ha propuesto para otorgar el Ingreso Básico Universal que tiene el propósito de apoyar a toda la sociedad afectada por la pandemia.

“No es más que un intento desesperado del presidente Andrés Manuel López Obrador por la caída en la popularidad que tiene. Nosotros no somos defensores de oficio de nadie, si comete alguien un delito lo tiene que pagar, pero no se vale andar politizando consultas populares que deben de ser para algo que sirva a los mexicanos, no para desviar la atención. Consultas populares sí, pero positivas como las del Ingreso Básico Universal”.

Por su parte la senadora Alejandra Reynoso consideró que la consulta es inconstitucional por lo que debe ser desechada por la Corte.

“Pues estamos viendo en el proyecto que está circulando que se debe discutir en la Suprema Corte la próxima semana, pues ratifica lo que nosotros señalamos desde el principio, que la consulta que pretendía el presidente es inconstitucional, que no tenía ningún argumento y no tenía validez, que podía violar garantías, que podía violar los derechos humanos, es decir a todas luces se veía que era una consulta, una pregunta, que ni siquiera cumplía con los requisitos de ley, así es que habremos de estar al pendiente y esperemos también que no haya presiones sobre los ministros para que finalmente este proyecto que ha circulado pueda ser votado y ratificado en la siguiente sesión”.