No hay urgencia para un nuevo extraordinario: Sauri

Cd. de México.- No hay necesidad ni urgencia para un período extraordinario de sesiones dice la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, ante anuncio de Ricardo Monreal de buscar un nuevo período para la Ley de Revocación de Mandato.

La priísta señaló que una legislación de ese tipo requiere analizarse con seriedad y cuidado pues se trata de un ordenamiento reglamentario que estipula el cómo se hará el mecanismo de la consulta para a revocación de mandato del presidente de la Republica.

Sin prisas para legislar, por la seriedad del tema.

De ahí que para Dulce María Sauri la legislación debe quedar, al menos, en la Cámara de Diputados para la siguiente legislatura y no debe haber prisas para legislar. No obstante se dijo de acuerdo en que las comisiones del Senado avancen en su análisis y dictamen, por lo que su aprobación se puede llevar a cabo en septiembre.

“Desde mi perspectiva, no hay ninguna prisa, porque los plazos están abiertos, el proceso empieza el 1º de noviembre. No es una ley electoral que se rija por los tres meses antes de iniciado el proceso, es una ley de revocación de mandato. La ley electoral rige para elegir, esta rige para quitar me parece muy necesario que haya una legislación cuidadosa, cuidada por parte del Legislativo porque se trata ni más ni menos de revocar al Presidente de la República, decirle no te vas a quedar hasta el 1º de octubre de 2024, sino te vas a ir en marzo de 2022, y es muy delicado para el sistema político en general”, alertó la presidenta de la Cámara de Diputados.

Entrevistada al término de la presentación del libro “Las Lenguas toman la Tribuna”, Sauri Riancho recordó que la Constitución establece la fecha para la realizar la consulta de revocación y se tiene que acatar.

“Con todo respeto al señor Presidente, no puede ser el 21 de marzo, tiene que ser como plazo máximo el 5 de marzo, quizá al señor Presidente le falta alguien que le diga con claridad “esto es lo que dice el transitorio que fue aprobado en la Constitución y estas son las fechas, hay todo el mes de noviembre para recabar las firmas de aquellas personas que quieran que el Presidente de la República se vaya anticipadamente”, puntualizó.