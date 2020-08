No me enteré de cosas turbios para aprobar Reforma Energética: Laura Rojas

Cd. de México.- La panista y actual presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, reconoció que las dos personas que salen en el video-escándalo de las maletas millonarias, formaban parte del equipo de sus compañeros de partido Jorge Luis Lavalle y de Francisco Domínguez en la época en que ella también fue senadora de la República.

Pero aclaró que ningún legislador hizo cabildeo de convencimiento para apoyar la reforma energética, pues, era un tema que el PAN impulso también desde hace años.

“Nos parecía que era una reforma bastante buena y, por lo tanto si extraña que hubiera la necesidad de entregar dinero a cambio de esos votos, no hubo un cabildo de ningún compañero senador, porque no era necesario, porque todos estábamos convencidos y tampoco supe ni me entre de ninguna cosa irregular o turbia en ese momento”.