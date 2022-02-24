Operación rusa en Ucrania, apoyo a las milicias de Donetsk y Lugansk

El portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov, informó este jueves 24 de febrero que las Fuerzas Armadas rusas sobre Ucrania, proporcionan fuego de apoyo a las milicias de las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), provincias separatistas ucranianas, recientemente reconocidas por Rusia como independientes.

Konashénkov, el vocero indicó que esta mañana las Milicias Populares de esos territorios en Ucrania, pero autónomos de Donbass se movilizaron, crearon agrupaciones de tropas y pasaron a la ofensiva después de prolongadas batallas para repeler la agresión de las tropas de Kiev.

En la madrugada, tiempo de Moscú en unmensaje a la nación que fue visto en todo el mundo, el presidente ruso, Vladimir Putin, comunicó a la nación sobre el inicio de una operación militar especial en respuesta a la solicitud de los jefes de las dos provincias separatistas reconocidas como independientes por parte de Rusia.

Address by the President of the Russian Federation https://t.co/jRvdLQE8TJ — President of Russia (@KremlinRussia_E) February 24, 2022

La población civil no está amenazada

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas de su país no lanzan ataques sobre ciudades ucranianas, solo contra infraestructuras militares, instalaciones de defensa aérea, aeródromos y la aviación militares, utilizando armamento de alta precisión. Puntualizó que la población civil no está amenazada.

Ministerio de Defensa de Rusia denunció hoy que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) prepara provocaciones sobre presuntas bajas masivas entre su población civil debido a la operación militar iniciada por Moscú.

El portavoz de esa cartera rusa, Ígor Konashénkov, alertó a los medios de comunicación que el Servicio de Seguridad de Ucrania, realizó grabaciones de vídeo en ciudades ucranianas con supuestas víctimas masivas entre la población civil, los cuales son producidos y distribuidos a través de canales que controlan en Telegram y otras redes sociales.

"Su objetivo es acusar a Rusia de supuestos ataques indiscriminados y desproporcionados para intimidar a la población civil y emitirlos en canales de televisión occidentales", subrayó.

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que los ataques están dirigidos contra infraestructuras castrenses, instalaciones de defensa aérea, aeródromos y la aviación militares, utilizando armamento de alta precisión.