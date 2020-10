López Obrador ordena auditorías y denuncias penales por corrupción en fideicomisos

Tras agradecer a diputados y senadores por haber aprobado la desaparción de 109 fideicomisos y fondos públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ordenó al consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que tramité auditorías a todos estos mecanismos.

López Obrador dijo que, de ser el caso, también se presentarán las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de corrupción.

Senado aprueba, en lo general, desaparición de 109 fideicomisos y fondos públicos

En su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, el Presidente declaró:

He ordenado al Consejero Jurídico que se inicien ya los trámites para llevar a cabo una auditoría amplia a todos los fondos y fideicomisos; una auditoría financiera, administrativa, técnica y que frente a las evidencias de corrupción y de mal manejo, se presenten denuncias penales en la Fiscalía General de la República

El titular del Ejecutivo federal reiteró que no faltarán los recursos para los auténticos deportistas, a los auténticos investigadores, escritores, artesanos, artistas, creadores. No van atener ningun problema, van a seguir recibiendo sus apoyos, nada más que todos los que medraban con estos fideicomisos no van ya a tener el manejo de estos recursos y todo lo que ahorremos de esto se va a destinar al bienestar del pueblo”.

Reiteró lo que le llama la atención de este caso:

Vamos a destinar tiempo porque muchos grupos opositores al gobierno que encabezo emprendieron toda una campaña para desinformar y mantener estos fideicomisos, desde luego hay intereses creados en que se defendieran estos fideicomisos, en vez de que a los legisladores les diera vergüenza, se lanzaron con todo defendiendo estos fideicomisos y mostrando el cobre.

Insistió en que “a veces es necesaria a claridad, no las medias tintas, no la indefinición, la defensa de esos fideicomisos y fondos era la defensa de la corrupción” y agregó:

Así de claro, y por eso mi agradecimiento a los legisladores que el día de hoy ya, en el Senado se votó a favor una mayoría considerable de legisladores votó a favor, como lo hicieron hace unos dias los diputados a favor de que desaprezcan estas estructuras administrativas sin control que se crearon en el periodo neoliberal con dinero del pueblo sin ser vigilados, fiscalizados y para provecho personal.

López Obrador, además, presentó el primer informe de la situación de los fideicomisos y el presunto desvío de recursos al sector privado, el cual fue presentado por la Secretaría de Hacienda y el Conacyt.



