Osorio Chong se pronuncia por un nuevo replanteamiento del PRI

Ciudad de México. El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que pudiera darse una alianza con Morena en la Cámara de Diputados o en el Senado. Señaló que la ciudadanía votó por la consolidación de la Coalición “Va Por México” y no será traicionada esa confianza.

“Por supuesto que no. Parte de la confianza que se le dio al PRI, de la recuperación del PRI en lo federal, fue porque se va en alianza, y entonces el PRI no debe de defraudar ese acuerdo nacional, es un acuerdo histórico, que costó mucho trabajo. Sería muy lamentable que alguien traicionara ese acuerdo. Así que ese señalamiento que, muy práctico que hizo el Presidente, creo que no va de acuerdo con lo que se está pensando en los que creímos en esta alianza para la Cámara de Diputados federal”.

Sin apoyo para Morena

En breve entrevista en el Senado, Osorio Chong, quien tenía varios días de no asistir a la Cámara Alta, aclaró que no hay posibilidad de apoyar la postura de Morena ya que ellos defienden una agenda muy diferente a la que respalda la coalición, PAN, PRI. PRD.

“Pues no, no, hoy no hay cabida, hoy no hay posibilidad. Ellos están construyendo un país que es distinto al que nosotros queremos. Un país en el que se genera mayor desigualdad, mayor enfrentamiento. Lo que le ha servido al país, nosotros creemos que hoy Morena no está haciendo las cosas correctas. Lo que construyó el país, los ciudadanos de este país durante muchos años y que le ha dado resultados, como es el sector educativo, el de salud y otros, lo están cambiando, modificando, y sí, destruyendo, y entonces no lo está dando resultados, no es lo que la gente o cree”.

Osorio Chong también se refirió al fracaso que obtuvo el PRI en la pasada elección y se pronunció por impulsar un nuevo replanteamiento al interior del partido así como exigir, tanto a la dirigencia como a quienes lograron un triunfo en la Cámara de Diputados y a los diversos puestos de elección, que rindan cuentas y cumplan con la militancia.

“El no haber ganado ninguna de las ocho gubernaturas en la que nosotros teníamos presencia, bueno, prácticamente gobernábamos, y por supuesto en muchos municipios, tampoco se dio el resultado que esperábamos. Creo que hay que hacer un replanteamiento, hay que ver cómo hacer una nueva dinámica del PRI en lo local, una nueva exigencia a quienes obtienen un cargo popular, que verdaderamente cumplan con lo que la ciudadanía les exige, les pide, que son resultados”.