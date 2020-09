PAN advierte defensa de agua en Chihuahua aun con ejército

El conflicto por el agua que se libra en Chihuahua que derivó en las últimas horas en enfrentamientos, llegó a la Cámara de Diputados y confrontó a legisladores de diversos grupos políticos.

El diputado del PAN, Alan Jesús Falomir Saenz, manifestó su inconformidad por la actuación de la Guardia Nacional, a quien responsabilizó del ataque contra productores agrícolas, que dicen, dejó una persona fallecida.

“En Chihuahua no nos vamos a rajar, y si usted presidente insiste en mandar a las corporaciones federales para detener y encarcelar a los líderes productores por esta legítima defensa del agua, de una vez le informó que tendrá que pedir apoyo a otros ejércitos, porque los casi 4 millones de chihuahuenses estamos listos para defenderlos con todo, para acompañarlos y no permitiremos que se violen sus derechos por ningún motivo.

“Estamos listos para dar todo por la defensa del estado, incluso si esto conlleva a contener aquellos efectivos militares que están violando los derechos de los chihuahuenses “sentenció el legislador panista desde su curul.

Algunas voces en el PT, como Alfredo Porras Domínguez, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Agua Potable de la Cámara de Diputados pidió a la Comisión Nacional del Agua aplicarse y hacer su trabajo para evitar más enfrentamientos.

“Quiero hacer un exhorto a la Comisión Nacional del Agua, que eviten la apertura de la presa La Boquilla porque no es necesario. No es necesario y con la presa que tienen es suficiente para suministrar el pago de aguas internacionales y no provocar un enfrentamiento entre los productores de Camargo, Delicias y todas las partes de Chihuahua”, expuso el legislador del PT.

Pero desde el PES, la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, acusó la intención de politizar el tema y no entender que el agua es de todos y todos la necesitan.

“En Tamaulipas hay mujeres, hay hombres y hay familias completas que están perdiendo todo lo que sembraron. No hay cosecha, no hay maíz, no hay sorgo. Porque no se puede compartir algo que es de todos los mexicanos. Chihuahua no es el dueño del agua, el dueño del agua somos todos los tamaulipecos, todos los mexicanos y todo el norte de este país”, enfatizó.

Y desde San Lázaro el PAN aclaró que el tema no es político.

“No es posible que el ingrato del Presidente de la República siga con su injusta cantaleta de que este es un asunto político electoral. Este es un asunto de trabajadores del estado de Chihuahua y que vamos a defender, así nos quiera cargar también la Guardia Nacional. Ingratos, asesinos”, acuso Miguel Riggs Baeza del PAN.