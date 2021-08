PAN asegura agotará instancias para revivir obra de presa el Zapotillo

Ciudad de México. En conferencia de prensa, el senador del PAN, Erando Bermudez, informó que harán todo lo posible porque se lleva a cabo la construcción original de la presa “El Zapotillo”, que tenía como finalidad dotar de agua a la población de León, Guanajuato de alrededor de 1.7 millones de personas así como a 14 localidades de Los Altos de Jalisco.

El legislador dijo que una vez que el Presidente de la República anunció que la obra sería detenida y modificada en su proyecto original debido a riesgos de inundaciones para la población, acudirán a todas las instancias legales para revertir la decisión ya que se trata de una necesidad prioritaria para la población y es parte de los derechos humanos que no pueden ser cancelados.

“Vemos cómo ciudades en Europa el agua que se aprovecha para el consumo humano mayormente es agua superficial y no subterránea, por eso es que hoy desde el Senado de la República haremos todo lo posible para que esta decisión política a todas luces del Presidente, un voto fácil, pueda recomponerse y llegar a todas las instancias legales por hacerlo”.

Construcción va muy avanzada

Explicó el senador que la construcción va muy avanzada y no se puede tomar a la ligera una decisión de enorme importancia. Además señaló que hay acuerdos para evitar que pudiera haber algún riesgo de inundaciones o afectaciones para la población.

“Esta construcción lleva poco más de 4 mil millones de pesos desde sus inicios, en estudios técnicos y construcción; esta cortina al día de hoy se encuentra a 79 metros, el proyecto final dice que tiene que estar terminada a 105 metros. La disputa era que al momento de ampliar esta cortina a los 105 metros se estarían inundando 3 localidades de la región: Temacapulín, Acasico y Palmarejo, estas tres localidades en las cuales habitan alrededor de 300 personas. Un servidor junto con quien era la titular de la Conagua, Blanca Jiménez, la extitular, en un proyecto que incluso se tenía de no llegar a los 105, dejar como en 87 metros y cuidar que no se inundaran estas comunidades”.

Recordó que el cumplimiento de la realización de la obra en su totalidad fue un compromiso de campaña del presidente López Obrador, pero indicó que más bien ahora parece ser un tema de revancha política lo que hay detrás de la decisión.

“Decía que el siendo Presidente los iba a ayudar, fue también a Jalisco a decir lo mismo y hoy el Presidente lo que tiene son pretextos”

También señaló que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no cumplió con su compromiso de velar porque se hiciera la realidad la presa en su totalidad para evitar que se deje de beneficiar a la población de León.

“No traición, hay un incumplimiento de palabra solamente, hay un incumplimiento no solamente en palabras, sino de incumplimiento de la ley, es muy claro, hay un acuerdo, hay una concesión que se tiene que cumplir, la haya firmado o no Alfaro, pues es una concesión que se tiene que hacer, es como si nosotros, yo lo decía, cerramos las puertas de Solís, de Lerma y no dejamos que le llegue agua a Chapala, pues a ver qué cara pone no solamente el gobernador, sino todas las casas millonarias que existen alrededor de Chapala”.