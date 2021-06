PAN dice que no hay elementos para solicitar desaparición de poderes en Tamaulipas

Ciudad de México. El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado consideró que no existe ningún elemento para poder solicitar la desaparición de poderes en Tamaulipas por lo que solicitaron a los senadores de Morena, evitar desviar la atención con este tema.

La Vicecoordinadora de la bancada, Kenia López Rabadán calificó la postura de los legisladores de Morena como una absoluta aberración jurídica y una vergüenza para quienes lo están proponiendo. Explicó que para que se pudiera solicitar la desaparición de poderes en el Estado, primero se tendría que demostrar que ninguno de estos se encuentra en funciones y en la realidad eso no se cumple ya que tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial operan con toda normalidad en la entidad.

“De nuestra parte decir: es un absurdo jurídico, es absolutamente una pues yo diría una vergüenza legal, aberración jurídica, lo que han argumentado y mejor que se pongan a trabajar, para que así México pueda tener menos inseguridad, menos violencia, más dinero en el bolsillo de los mexicanos”.

Morena debe actuar con seriedad: López Rabadán

La legisladora dijo que ya es hora de que los de Morena actúen con seriedad y profesionalismo en este y en todos los casos, se apeguen a la legalidad y se dejen de incurrir en absurdos jurídicos como lo han hecho en diversos asuntos.

“Primero que nada ojalá y esta mayoría en el Senado ocupara su tiempo y su energía en temas que resuelvan lo que está pasando en México y que ya dejen de espantar con el petate del muerto, es una vergüenza jurídica lo que argumentan todos los días, se ha dicho hasta el cansancio que no hay viabilidad legal para lo que han propuesto, no hay viabilidad legal, es claro que es solamente una cortina de humo, es claro, por cierto, que Morena no va a ganar nada en Tamaulipas, es claro que están en una agenda mediática, que no jurídica”.

La senadora López Rabadán también hizo un llamado a trabajar por el bien del país y no hacer un circo mediático por el hecho de ir abajo en las encuestas electorales.

Te recomendamos: Candidato del PAN reparte folletos con fetos en Jalisco

“A los senadores y a los diputados de todos los partidos nos pagan para resolver problemas, no para andar inventando procesos que no existen, para andar amenazando jurídicamente con algo que no es posible y por supuesto que no se justifica, pero se entiende que este circo diario lo hagan porque están perdiendo en las elecciones y porque están perdiendo en las encuestas y porque claramente van a perder la mayoría en la Cámara de Diputados”.