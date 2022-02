PAN exige frenar ola de violencia en México

Ciudad de México. Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron al Gobierno federal trabajar en una eficaz estrategia contra la delincuencia organizada que lleve a frenar la fuerte escalada de violencia que se ha registrado en los últimos meses y días en el país y que se ha salido, aseguran, totalmente de control. En conferencia de prensa la senadora Kenia López Rabadán dijo que la delincuencia organizada comienza a utilizar artefactos propios de acciones terroristas que deben ser detenidas de inmediato.

“Esta acción de pisar una mina o de, digamos, tocar una mina y que esto explote pues pareciera que era historia de otros países. Es increíble cómo en México la delincuencia está tomando desafortunadamente rutas delincuenciales terribles que ponen en riesgo la vida de los mexicanos”.

La legisladora también denunció que los municipios, colonias, alcaldías o poblados que son manipulados y controlados por los narcos y miembros de la delincuencia organizada aumentan a diario. Calificó la situación como terrible. Insistió que la estrategia de abrazos y no balazos simplemente es un fracaso.

“Por eso es que nosotros seguiremos exigiendo una estrategia clara de seguridad en este país. Hoy lamentablemente no lo hay. Esa estrategia de abrazos no balazos no funcionó para México, no funciona para los mexicanos, pero sí funciona para los delincuentes y eso es terrible”.

López Rabadán critica a senador de Morena

En la conferencia, López Rabadán también se refirió a la foto que subió a redes sociales el senador de Morena, Armando Guadiana de su asistencia al Super Bowl. Calificó el hecho como indignante ya que en Morena, dijo, se promueve y defiende la austeridad y su gobierno ha incorporado a 4 millones de personas más a la pobreza.

“Yo lo que creo que hay que cuestionarle, más allá de cómo obtuvo ese dinero, yo lo que creo que hay que cuestionarle es la falta de conciencia social. Ver esa imagen cuando hay 4 millones de nuevos pobres es que no han entendido lo que está en sus manos y no han entendido lo que están generando”.

La legisladora pidió a quienes encabezan este gobierno dejar de distraerse en pleitos contra periodistas o adversarios políticos y trabajar a favor de la sociedad en su conjunto en temas relevantes como es el combate frontal a la inseguridad, acabar con el desabasto de medicamentos, creación de más empleos y mejorar las condiciones económicas del país, entre otros tantos más.