Panteones de Iztapalapa se mantendrán cerrados durante el Día de Muertos

Para evitar aglomeraciones que provoquen contagios de Covid-19, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, informó que los panteones de la demarcación se mantendrán cerrados durante la conmemoración del Día de Muertos.

Explicó que el propósito del cierre es proteger la salud de la población y que la transmisión del nuevo coronavirus continúe a la baja desde junio, ya que los cementerios son visitados por al menos 200 mil personas.

TE PODRÍA INTERESAR:

Cancelan celebración de Día de Muertos en Mixquic por coronavirus

“El Día de Muertos estarán cerrados los panteones, vamos a celebrar en nuestro corazón, pero no vamos a ir a exponernos a los cementerios”, anunció la alcaldesa y pidió a la población de Iztapalapa a no bajar la guardia ante la pandemia, para que no haya un rebrote de casos de Covid-19.

Anunció que para evitar aglomeraciones fuera de los cementerios, la alcaldía desplegará un operativo para que expliquen a la población que acuda el motivo del cierre, mientras que la Policía Auxiliar mantendrá la vigilancia cotidiana en dichos lugares.

“Vamos a conmemorar en nuestra casa sólo con quienes vivimos, sin invitación familiar”, pidió Clara Brugada, quien recordó que durante el semáforo naranja se deben evitar las reuniones familiares para preparar comida y la ofrenda, así como fiestas de Halloween o noche de muertos.

TE PODRÍA INTERESAR:

Sin tianguis artesanal ni conciertos, así será la celebración del Día de Muertos en Michoacán

“Lo importante es que no haya reuniones familiares o de amigos y menos masivas porque ahí ocurren contagios que luego se expanden a la familia, principalmente a los adultos mayores o personas con enfermedades crónico degenerativas”, enfatizó la alcaldesa de Iztapalapa.

Brugada Molina explicó que un porcentaje de la población es asintomática de Covid-19, esto significa que aunque se han infectado con el coronavirus no presentan síntomas de la enfermedad pero sí se convierten en transmisores y esparcen el padecimiento, por lo que al realizar reuniones existe un riesgo de contagio.

“Vamos a cuidarnos para que todo salga bien, para que Iztapalapa que es tan fuerte derrote al virus y por eso hemos tomado la decisión de cerrar los panteones”, entre los que se encuentran el Civil de San Nicolás Tolentino y el Civil de San Lorenzo Tezonco, dos de los más grandes de la Ciudad de México.