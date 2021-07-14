Pelea entre policías y familiares de víctimas del estallido en Beirut

Una manifestación con motivo de la explosión en el puerto de Beirut, el año pasado, terminó en un enfrentamiento con la policía justo en frente a la casa del ministro del Interior interino de Líbano, Mohamed Fahmy. Los familiares de las víctimas del estallido están en desacuerdo con su negativa a permitir que el investigador principal cuestionara al jefe de Seguridad General libanesa, general Abás Ibrahim.

El juez Tarek Bitar, a cargo del caso, había pedido interrogar al mayor general Abbas Ibrahim, junto con otros altos funcionarios, incluidos tres legisladores y el primer ministro interino Hassan Diab; sin embargo su petición fue rechazada.

Las refriegas entre los uniformados y los disconformes iniciaron cuando los segundos intentaron entrar al domicilio de Fahmy, por lo que la policía disparó gas lacrimógeno; sin emabrgo, la multitud se negó a abandonar el área. Las tensiones aumentaron cuando más policías antidisturbios llegaron al lugar, dijeron testigos.

Más de 100 personas se reunieron alrededor de la casa del ministro interino. Varios de ellos lo llamaron "terrorista", según un testigo de Reuters, mientras otroso de los disconformes hicieron pintas en las paredes que acusaban de criminal al ministro interino.

"El pueblo libanés ha venido a apoyarnos, ¿dónde estás, héroe?" un manifestante gritó burlonamente a través de un megáfono.

🇱🇧 Continúan las protestas en Beirut, esta vez en frente de la casa del ministro de interior Mohammed Fahmi.

Los manifestantes exigen responsabilidades por la explosión del puerto del año pasado.pic.twitter.com/sICELtAKoJ — The Political Room (@Political_Room) July 13, 2021

Continúan investigaciones tras la explosión en el puerto de Beirut

A casi un año después de la explosión del 4 de agosto, que mató a más de 200 personas, hirió a miles y devastó zonas de la capital, muchos libaneses están furiosos porque no se ha exigido cuentas a ningún alto funcionario.

El Parlamento libanés aún tiene que decidir si levanta la inmunidad del exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, el exministro de Obras Públicas Ghazi Zeaiter y el exministro del Interior Nohad Machnouk en relación con la investigación del puerto.

El juez Bitar se convirtió en el investigador principal de la explosión después de que su predecesor, el juez Fadi Sawan, fuera destituido en febrero a raíz de las solicitudes de dos exministros a los que había acusado de negligencia por la explosión.

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