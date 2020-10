Pemex es rentable y competitiva: Romero Oropeza

Cd. de México.- Ante diputados el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, dijo que a pesar de que Pemex no está en el paraíso, la empresa es rentable y eficiente, pues produce más e invierte mejor en esta administración que en el pasado, porque las decisiones se toman desde el punto de vista técnico y de eficiencia económica.

“Pemex tiene 34 por ciento de éxito comercial, en tanto la que le sigue, en segundo lugar, está en 25. Estamos en primer lugar y por mucho. Ahora bien, el costo del descubrimiento. Pemex está por debajo del costo promedio con 2.9 y tenemos empresas petroleras como Petrogas que están casi en 14 dólares. De manera que tenemos indicadores muy buenos, estamos en primer lugar en algunos y somos de los primeros lugares en otros”.

En su comparecencia ante las comisiones de energía e infraestructura de la Cámara de diputados, Octavio Romero, rechazó las críticas de quienes ubican a Pemex como una carga para las finanzas del país, pues, aseguró que su operación no depende de dinero del presupuesto ya que se mantiene con ingresos propios y aporta para el gasto federal.

Informó que de enero a agosto de este año Pemex tuvo ingresos por 864 mil millones de pesos, de los cuales 522 mil millones se destinan a diversos gastos como la operación, pago de importación de gasolinas e inversión.

”De manera que nos queda un balance primario, antes de impuesto, de 342 mil millones de pesos. ¿Y qué ocurre con Pemex después de esto? Que tienen que pagar impuestos y derechos en el orden de 438 mil millones de pesos, es decir, tiene que pagarle a la Hacienda Pública más de lo que tiene en caja. Creo que si queda claro que el problema no es Pemex sino la carga impositiva que tiene Pemex. La paraestatal no depende de un presupuesto de Hacienda, Pemex no le da dinero a Hacienda, Pemex le da dinero a la Hacienda Pública”.

Explicó que por excepción este año Pemex recibirá 46 mil millones de pesos para el proyecto de la refinería de 2 Bocas.

El director de Pemex sostuvo que a diferencia de años anteriores hoy hay manejo responsable de las finanzas.

“¿Qué ocurrió el año pasado? Por primera vez en muchísimos años Pemex tuvo superávit y tuvo un desendeudamiento del orden menos 29 mil millones de pesos. Si Pemex, el año pasado, por primera vez no se endeudo y este año tampoco, a pesar del Covid… Pemex, es una empresa competitiva, genera valor para el país. Pemex, al ser un emisor de deuda de los mercados internacionales –esto es importante–, está obligado a presentar su contabilidad bajo normas internacionales. Por eso no podemos echar mentiras. Primero, porque no queremos y no somos mentirosos y segunda, porque no podemos”.

Rechazó que exista una caída histórica en la producción petrolera. Informo que para finales de este año la producción alcanzara un millón 908 mil barriles diarios, gracias al arranque de nuevos yacimientos.

En cuanto al robo de hidrocarburos, apunto que sigue a la baja.

En lo que va de este año la sustracción ilegal de combustible es de 4 mil 300 barriles, con pérdidas para Pemex por 2 mil millones, una diferencia significativa con el 2018 donde lo robado era de 56 mil barriles, equivalente a 36 mil 200 millones de pesos.