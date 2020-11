Pide Alianza Federalista recortar obras de gobierno y mantener presupuesto de entidades

Cd. de México.- Gobernadores de la Alianza Federalista pidieron a la Cámara de Diputados restituir en el presupuesto de 2021, un monto de 182 mil 937 millones de pesos que fueron recortados.

Ante líderes los parlamentarios de San Lázaro, los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Michoacán, Silvano Aureoles y; de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, plantearon que para lograr esos recursos y no castigar más a las entidades federativas se recorte parte del dinero que están etiquetados para obras del gobierno federal.

“Trae presupuestados el proyecto 90 mil millones para valores gubernamentales, es decir compra venta de papel o bonos, eso está presupuestado, pero no es tema comprometido, no es para pagar deuda ni gastos esenciales. Pedimos también que se haga un ajuste a los programas gubernamentales, hablamos del tren maya, dos bocas, hablamos del aeropuerto, que hoy por hoy no son los temas más importantes. hoy la más importante es cuidar la salud y salvar vidas”, detalló Silvano Aureoles.

De ahí que urgieron a los diputados revisar el presupuesto de manera responsable.

“Que se vean las consecuencias que habremos de pasar las entidades federativas para el año próximo de seguir la pandemia y de seguir aportando los recursos que hasta ahora como entidades federativas hemos apoyado al gobierno federal sobre todo en la atención a la pandemia en el caso de Coahuila en los 38 municipios”, señaló Riquelme de Coahuila.

De acuerdo a las cuentas de la Alianza Federalista aclararan los más de 182 mil millones de pesos que piden se mantenga para entidades no implica aumentar las arcas estatales.

“Es simplemente que no existan reducciones adicionales al presupuesto del próximo año y que se mantenga el presupuesto que tuvimos este año, 2020, eso es parte de las propuestas que hicimos”.

Los gobernadores de la Alianza Federalista no quitan el dedo del renglón en que se revise el Pacto Fiscal, no para que unos ganen y otros pierdan sino terminar con el centralismo en el reparto de los recursos y que estos se distribuyan de manera equitativa y se ayude con un fondo para compensar a las entidades que menos riqueza generan.