Pide Cámara de Diputados información sobre legislador del PRD preso

Cd. de México.- El presidente electo de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, busca una salida legal para determinar si es válida o no la toma de protesta que hizo por escrito, el domingo pasado, el diputado electo del PRD, Rogelio Franco, actualmente preso en Veracruz.

Informó que ya entro en contacto con el juez que lleva el caso del perredista para que proporcione el estatus jurídico que guarda la situación del legislador electo, incluso, adelantó que hablará directamente con la presidenta del Tribunal de Justicia de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, para agilizar la respuesta porque las sesiones en San Lázaro están muy próximas.

“Y sobre todo lo que tiene que ver con sus derechos político-electorales. Necesito tener esa información de la autoridad responsable en la materia para, con base en eso, tomar una decisión responsable. Yo creo que es interés de todos tener claridad en qué va a pasar en ese caso”.

Caso en manos del Poder Judicial y Legislativo.

Gutiérrez Luna aclaró que una cosa es lo que digan las autoridades electorales y otra los Poderes Judicial y Legislativo.

“El Tribunal y el INE resuelven sobre temas electorales. Aquí estamos hablando de un tema parlamentario y el tema parlamentario tiene que ver con los procesos en Cámara para tomar protesta o no, qué sucede si alguien viene o no, en qué condiciones está o no, eso corresponde a la Cámara de Diputados”, sostuvo el presidente electo de la Mesa Directiva de San Lázaro.