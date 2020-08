Pide Conagua ayuda al Senado para acabar con el vandalismo a sus instalaciones

Cd. de México.- La directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Blanca Jiménez Cisneros solicitó apoyo a los senadores para poner fin al vandalismo contra la infraestructura e instalaciones que tiene desplegada esa institución a lo largo del país.

En reunión virtual con la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado, la funcionaria explicó que el vandalismo se ha incrementado de manera importante, con los consecuentes perjuicios económicos, por lo que es necesario crear esquemas de control del problema.

“Tener mucha infraestructura también implica muchos otros riesgos y el principal riesgo, que estamos nosotros haciendo una campaña y aquí les quiero pedir el apoyo a ustedes para que nos ayuden a controlar el tema de la vandalización. Empezamos a ver este problema en 2019. Hicimos un levantamiento rápido y tan solo en 16 entidades representó cerca de 25 millones de pesos. En lo que va del 2020, ya atendiendo 20 entidades, estamos viendo que están cerca ya de 22.2 millones de pesos”.

Destacó la importancia de que la sociedad se mantenga enterada y contribuya a denunciar estos ilícitos ya que en muchas ocasiones son sus propias comunidades las que se ven afectadas por estos hechos.

“Es muy importante que la gente conozca este tema porque no se dan cuenta que muchas veces, los mismos que nos roban, pues tienen efectos sobre sus familias, porque llegamos nosotros corriendo, queremos operar una compuerta para que alguien no se inunde y no lo podemos hacer porque están vandalizadas y muchas veces son propias de la gente que daña y son sus familias las que se quedan sin agua o las que están inundadas”.

Informó que esa institución también se ha enfrentado a recortes importantes a su presupuesto debido a la pandemia.

“Para que también tengan una idea, los recursos de la Conagua antes del recorte, o sea, tuvimos un recorte por el asunto del Covid, pero antes del recorte teníamos cerca de 23 mil millones de pesos; después del recorte nos quedaron 19 mil millones de pesos”.

Sin embargo, aclaró que la Comisión ha cumplido frente a los retos de la emergencia sanitaria y económica.

“Pero el universo que tenemos muy grande de todas las pruebas por atender, entonces nos organizamos junto con gobernadores y municipios y Conagua les dio prioridad a dos cosas: asegurar que todos los hospitales tuvieran agua y que la tuvieran debidamente desinfectada con el nivel que mata al virus, que es de 1.5 miligramos por litro de cloro”.