Pide Encinas incluir búsqueda de personas en ley secundaria de FGR

Cd. de México.- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas pidió al Senado y a la Fiscalía General de la República (FGR) que se incluya en la nueva legislación secundaria de esa institución de justicia, el derecho a la búsqueda de personas desaparecidas. Encinas participó en el foro organizado en el Senado sobre el tema.

“Reconozcamos en esta Ley el derecho a ser buscado, el derecho de todas las personas desaparecidas y no localizadas a ser buscadas y establezcamos los mecanismos de coordinación institucional para que el Estado asuma de manera directa esta tareas, y no solamente en el tema del Sistema Nacional de Búsqueda, sino que no abdique la Fiscalía de su responsabilidades en el mecanismo de protección de los defensores de los derechos humanos, o de periodistas, en términos de coordinación institucional, en materia de combate a la tortura y otros tratos crueles y denigrantes o los temas vinculados a la trata de personas. No vayamos para atrás”.

Alejandro Encinas también pidió no caer en simulaciones a la hora de analizar esta legislación secundaria de la (FGR). Destacó que sería una lástima que no se diera cumplimiento a respaldar el derecho de las personas desaparecidas.

“Yo creo que este ejercicio de discusión debe tomarse en serio y espero que no sea una simulación de cumplir un trámite para decir; bueno ya participaron los familiares y va para adelante el dictamen sin ninguna modificación, y la verdad es que sería una verdadera lástima, una pérdida que esta situación así aconteciera. Entiendo lo que ha dicho el senador Monreal respecto a que el Senado tiene la última palabra, por supuesto, junto con la Cámara de Diputados, esto lo establece claramente la Constitución Política de nuestro país, por supuesto es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar, pero el tema es como legislar, si legislar consultando con la participación de los representados o legislar en esa vieja lógica de que el Senado soy yo”.