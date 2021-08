Pide Mario Delgado a Ricardo Anaya no huir y enfrentar a la justicia

Ciudad de México. El líder de Morena, Mario Delgado, salió en defensa de la actuación e independencia de la Fiscalía General de la Republica y rechazo que exista una persecución política por la investigación que se le sigue al panista Ricardo Anaya.

Sostuvo que antes de huir el panista debería hacer frente a la justicia para aclarar las acusaciones que hicieron en su contra sus propios compañeros de partido por lavado de dinero y explicar su incursión en el ramo inmobiliario en Querétaro al adquirir un terreno por 5 millones de pesos y venderlo 10 veces más de su valor a su chofer.

“Pues no sabemos si ya se fue o no, pero pues creo que tiene que cumplir él ante la ley. Debería enfrentar la justicia, no debería huir como cualquier ladronzuelo, que enfrente los cargos y si es inocente, pues se hará justicia”, sostuvo el presidente de Morena.

Critico que los líderes de PAN, PRI y PRD hayan visitado y no se hayan planeado un encuentro cumbre entre Anaya y Almagro.

“Porque están siguiendo el guión de Guaidó; pero no sé quiénes están más desprestigiados, si los líderes de los partidos de la oposición o la propia OEA (Organización de los Estados Americanos), que ya no representa, de ninguna manera, los mejores tiempos de América Latina, los mejores intereses de América. Latina”, acuso Delgado