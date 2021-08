Pide Monreal a Zaldívar declarar inconstitucional reforma que le otorga dos años más en el cargo

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal pidió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar que declare como inconstitucional la norma que aprobó el Congreso en la que se le otorgaron dos años más para estar al frente de su cargo.

Dijo que no basta con la decisión del ministro presidente para rechazar la legislación sino que debe declararla como inconstitucional.

“No basta que el ministro diga que no acepta. Él sabe cómo se dieron las cosas, yo no soy delator, pero en todo caso dos vías tienen que hacerse. No basta con que él y su voluntad digan que no lo aceptan. Tiene que declararse inconstitucional la norma por la Corte, o bien, el Poder Legislativo tiene que derogar ese artículo 12 transitorio, o 13 transitorio; el transitorio tiene que derogar”.

Congreso puede llevar a acabo acción legal.

Insistió en que si bien el Congreso también podría llevar a cabo esta acción legal, debe ser la Corte señaló, la que tiene que asumir su responsabilidad sobre el caso.

“Se declara inconstitucional una norma, en este caso la transitoria; o bien, el Congreso dice: en una Iniciativa derogo el transitorio”. Esas son las dos vías. Y yo me inclino porque la Corte asuma su responsabilidad y nos declare inconstitucional la norma. Pero no basta con el dicho del Presidente, ¿eh?, no basta con su voluntad, porque es una norma de carácter obligatorio, con la característica de generalidad y abstracción. Es como si yo digo ahorita “yo no estoy de acuerdo con esta norma porque a mí me afecta o me beneficia”. Pues no, aunque te afecte o te beneficie, tiene que aplicarse la norma porque es derecho vigente”.