Pide Monreal piso parejo para candidatura a la presidencia

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal insistió en que buscará y luchará en su momento por la candidatura de su partido a la Presidencia de la República.

En conferencia de prensa el legislador dijo que no le molesta el no haber sido mencionado por el presidente López Obrador como posible aspirante en la sucesión presidencial, sin embargo señaló que todos tienen el derecho a ser considerados.

“El hecho de que no me mencione el ciudadano Presidente a mí no me molesta ni me ofende. Es más, creo que es normal porque yo estoy en un poder soberano, independiente, autónomo. Creo que todos merecen estar encartados y mencionados por el Presidente; y eso no evita que por mi parte yo sea un aspirante normal, no un ambicioso vulgar sino un aspirante normal a suceder al Presidente de la República. Estaré puntual a la cita, pero no me distraeré estos meses y años que tengo la encomienda de coordinar al Grupo Parlamentario”.

Piso parejo, como lo demanda la democracia.

Ricardo Monreal dijo que una de las exigencias de los aspirantes es que haya piso parejo para la candidatura como lo demanda la democracia.

“Todas las condiciones son piso parejo, competencia equitativa y no discriminación. Esos son los principios fundamentales para profundizar la democracia en Morena. Y, si es así, voy a acatar las reglas que se publiquen en el momento en que se publiquen, que será, estimo yo hacia finales del año 23”.

El zacatecano dijo que siempre se ha enfrentado a las adversidades y como hombre de fe ha sabido navegar a contracorriente.

“Soy un hombre de fe y toda mi vida ha sido contracorriente, navegar contracorriente, remar contracorriente; la adversidad siempre me ha acompañado y me he acostumbrado a ella”.