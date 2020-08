Pide Osorio Chong a Función Pública parar filtraciones y conducirse con pulcritud

Cd. de México.- El Senador del PRI y ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) cuya titular es Irma Eréndira Sandoval, dejar de hacer filtraciones sobre el procedimiento administrativo en su contra y del que fue notificado por esa dependencia en días pasados.

Osorio Chong aclaró que no ha incurrido en ilegalidad alguna ya que el procedimiento administrativo simplemente responde a la falta de documentación original de un crédito hipotecario solicitado a Banorte, por 8 millones de pesos, cuando era titular de Gobernación. Explicó que la operación fue cancelada y el monto total reintegrado a la institución bancaria.

“Se trata de un crédito hipotecario que solicitamos a BANORTE en 2014, por 8 millones de pesos. Sí en ese tiempo, porque estaba como encargado de la Secretaría de Gobernación y pues pensaba que podíamos tener un espacio propio, para adquirir una vivienda aquí en la Ciudad de México, en ese tiempo. Y que eventualmente ese crédito decidimos no utilizar, por lo que la operación fue cancelada, y el dinero pues prácticamente se devolvió. Entregué copias y entonces me dicen, tienes que presentarte a entregar originales. En eso estamos”.

Dijo que las filtraciones que ha hecho del caso la Función Pública distorsionan la realidad. También solicitó que las tareas de la dependencia sean realizadas con toda pulcritud.

“Se filtra esta información, y bueno, se le da un giro al respecto de que se me está investigando mi patrimonio. Y obviamente aquí estoy nuevamente dando la cara, y por eso hago un llamado a la Secretaría de la Función Pública para que las revisiones en curso y la información que de ellas deriven, se manejen con pulcritud. Las filtraciones mediáticas que se han venido dando por supuesto distraen la atención, contaminan los procesos e inevitablemente generan suspicacias”.

Advirtió que en todo momento defenderá su dignidad pues, insistió en que no ha incurrido en violaciones a la ley.

“Defenderé mi integridad y no rehuiré a las cosas. Como funcionario local, como militante de mi partido, como Gobernador, como Secretario de Gobernación, como senador de la República, he dado siempre frente a cualquier señalamiento, a injurias, a difamaciones, y por supuesto que creo que es la manera que debe de conducirse quien tiene una responsabilidad, y además a mí me honra mucho poder servir en todas estas responsabilidades que he tenido. Más aún, porque lo dejo claro, no he cometido, no he cometido actos al margen de la ley, y no tengo y no tenemos nada que ocultar. Reitero, prueba de ello, es que aquí estoy y que seguiré dando la cara como siempre lo he hecho”.