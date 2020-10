Pide presidente del Senado no desaparecer los fideicomisos

Cd. de México.- El presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar se pronunció porque no desaparezcan los fideicomisos que son de alta trascendencia para el país como los que apoyan a la ciencia y la tecnología, la cultura, o para auxiliar a afectados por desastres naturales como el Fondo de Desastres Naturales, (Fonden).

“Yo soy de la idea de no desaparecer sino más bien de reconsiderar los fideicomisos que son importantes para el pueblo mexicano. Hay fideicomisos que se llevan a cabo de manera impecable, que han tenido propósitos en su creación. No olvidemos que se generó el Fondo de Desastres Naturales a partir de 1985, que el Gobierno no tenía cómo enfrentar esa emergencia. Creo que aquí en los temas que son fundamentales para cuidar la vida, para cuidar la sociedad en su conjunto, habría que valorarlos”.

En conferencia de prensa el senador también resaltó la importancia del plan de infraestructura para reactivar la economía que se anunció este lunes desde Palacio Nacional.

“Es urgente la participación de la iniciativa privada. Celebro, primeramente, ese encuentro entre el Poder Ejecutivo con la IP. Celebro la participación de las Cámaras, como la CONCAMIN, el Consejo Coordinador Empresarial y particularmente creo que da buenas señales para un entendimiento y para una buena relación, sobre todo acelerar el crecimiento económico y la recuperación de empleos, que es urgente para México, y que es urgente para todos los sectores productivos”.

Destacó Eduardo Ramírez la importancia de rescatar el proyecto del tren rápido México-Querétaro y dijo que sería muy positivo para el sureste del país que hubiera una línea de tren de alta velocidad que fuera desde el centro de la nación hacia Chiapas y Oaxaca pues eso, resaltó, si representaría conectar verdaderamente esa zona al desarrollo y crecimiento económico.

“Daria una reactivación económica a estas entidades y sería de mucho beneficio para el sureste mexicano. Definitivamente creo que las vías de comunicación, ya sean marítimas, aéreas, en este caso ferroviarias, son importantes y urgentes para poder conectar, tanto en los productos que llegan como los que salen”.

Poco antes el presidente del Senado tuvo un encuentro con el embajador de Japón en México,Yasushi Takase donde se comprometieron a trabajar en impulsar el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países.