Pide Santiago Nieto a senadores cumplir con reformar para atacar operaciones con recursos de procedencia ilícita

Cd. de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto se reunió este miércoles en el Senado con los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y del PRD, Miguel Ángel Mancera para exhortarlos a que se cumpla con las modificaciones a la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita antes del 18 de diciembre próximo como lo ha solicitado el Grupo de Acción Financiera Internacional, (GAFI).

El funcionario explicó que es de gran relevancia cumplir con ese requisito pues se busca que México cumpla con los niveles que exige GAFI y no se tenga una calificación negativa en las tareas contra el lavado de dinero y los recursos de procedencia ilícita.

“Para plantearles la necesidad de que se apruebe una reforma en la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. México tiene que cumplir ante el Grupo de Acción Financiera Internacional el 18 de diciembre próximo, con las recomendaciones de GAFI. En este momento, podríamos, de las 16 recomendaciones que México tiene como parcialmente cumplidas o como no cumplidas, podríamos cumplir 5, si la reforma se aprueba, podríamos llegar a 11 y estaríamos superando la actual calificación que tiene México. Por eso lo que le he planteado a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios con los que me he reunido es que este es un asunto, no de personas, no del gobierno, no de partidos, sino es del Estado Mexicano, es cumplir con los estándares internacionales, y para mi si resulta absolutamente trascendente que podamos cumplir y no tengamos una recalificación negativa con el Grupo de Acción Financiera Internacional”.

Dijo que resulta indispensable que por el bien de todos nuestro país avance en estas tareas.

“Necesitamos identificar de mejor forma los beneficiarios finales en actos de corrupción y delincuencia organizada, poder detectar y tener mejores mecanismos de control para personas políticamente expuestas, es necesario que los fideicomisos, cuando son relativos a actividades vulnerables, estén también siendo analizados desde la perspectiva de las actividades vulnerables y que se pueda tener mayor información, y no solamente de su constitución y modificación como es en este momento. Necesitamos que haya un delito para testaferro, necesitamos que el financiamiento al terrorismo sea considerado como uno de los delitos que permitan sancionar a personas jurídicas y no solamente a personas físicas. Es necesario por supuesto ir aumentando el nivel de control de sujetos obligados por actividades vulnerables como: corredores públicos, vendedores de arte, de joyas, de autos, y en materia de capacitación de auditoría interna y externa”.