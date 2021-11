Pide Senado al INM y a Guardia Nacional proteger y garantizar derechos humanos de migrantes

Cd. de México.- El Pleno del Senado aprobó un punto de acuerdo para solicitar al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Guardia Nacional respetar, proteger, promover y garantizar irrestrictamente los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en la frontera sur del territorio nacional.

Además exigió garantizar los principios de no rechazo en fronteras, de no devolución de las personas solicitantes de asilo, de no detención de niñas, niños y adolescentes, y del principio de unidad familiar.

En este dictamen, los senadores también pidieron al INM realizar una revisión de sus protocolos de actuación, y a la Guardia Nacional, en lo que respecta a su actuación como autoridad coadyuvante, apegarse a los protocolos del uso de la fuerza.

Esto, se dijo con el propósito de cumplir con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y los tratados internacionales de los que México es parte. Asimismo, los legisladores solicitaron al Instituto Nacional de Migración un informe sobre los procesos administrativos y legales a los que fueron sujetos las personas funcionarias públicas que han utilizado la fuerza o que vulneraron los derechos humanos de las y los migrantes.

Este reporte, se precisa en el dictamen, debe contener el número de personas migrantes que han sido detenidas en la frontera sur del país o que se encuentran en alguna estación migratoria de esa zona, especificando su origen, sexo, edad, motivos y lugar de detención, así como el estatus de su solicitud, en estricto respeto a la protección de sus datos personales.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, Bertha Caraveo Camarena, de Morena expuso que los planteamientos están dirigidos a diversas instancias federales, ante los nuevos flujos migratorios en México, y los hechos suscitados en la frontera de Guatemala y Chiapas.

Desde la tribuna, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del PAN, expuso que la Guardia Nacional se ha constituido como un muro fronterizo que detiene personas y caravanas, incurriendo en graves violaciones a los derechos humanos y a la dignidad humana.

En su momento Juan Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano, aseguró que el país equivoca la política migratoria, pues hay familias separadas y migrantes asesinados; además, solicitó la comparecencia del titular del INM y subrayó que la política migratoria falta a los tratados y convenciones sobre el respeto al derecho humano a la migración.