Pide Xóchitl Gálvez prudencia a López Obrador en el caso Lozoya

Cd. de México.- La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, alertó que las especulaciones y las condenas a priori que se hacen desde Palacio Nacional sobre el caso Lozoya ponen en riesgo el debido proceso y puede abrir la puerta a no aplicarse justicia en contra de los presuntos implicados en desvío y actos de soborno.

Por lo que pidió al presidente López Obrador dejar a un lado el revanchismo y el odio que tiene en contra del PAN, su principal adversario en las lecciones de 2021, y dejar que la Fiscalía haga su trabajo.

“Pero con estas filtraciones, al rato si alguien dice que si alguien desde la presidencia de la república se le inculpo, se viola la presunción de inocencia, entonces, que va a pasar que va a acabar en un circo: Lozoya en su casota, y los otros impunes y no pasó nada, entonces, creo que sería lamentable que no pasara nada, yo me pronuncio que el presidente sea prudente para que el Fiscal pueda hacer su trabajo”.