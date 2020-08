Piden legisladores de PRI y Morena cubrebocas obligatorio en ceremonia del Grito de Independencia

Cd. de México.- Diputados y senadores piden que de llevarse a cabo la ceremonia del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre se haga obligatorio el uso del cubrebocas para los que asistan y se impongan estrictas medidas de protección y seguridad para evitar riesgo de contagio.

El senador del PRI, Manuel Añorve dijo que no se debe permitir que un festejo patrio se convierta en un foco de contagio y de riesgo de muerte para los asistentes.

“Pues tiene que ser obligatorio, por supuesto. La ceremonia del Grito debe de cumplir con todos los lineamientos del Organismo Mundial de la Salud, o sea, no podemos jugar con una fecha tan simbólica de los mexicanos, de que no vayan con cubre bocas. Debe de haber cubre bocas y el gobierno debe de relegar cubre bocas para quien se acerque ahí este evento simbólico. Y ojalá cumplan cuando menos la restricción, la distancia, la sana distancia, porque si no, la pandemia va a seguirse multiplicando con un evento histórico muy importante para los mexicanos, pero que si no traen cubre bocas, si no está bien planeado, pues entonces ¿dónde queda todo el mensaje de que se cuiden, que no salgan, que no hagan fiestas, que no haya un conglomerado de más de 50 personas?”.

Dijo que no se debe caer en una contradicción más de las muchas en las que ha incurrido la estrategia errónea contra la pandemia implementada por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Es ahí donde se contradice, la versión oficial de cuidarnos, con el hecho oficial como este tema, políticamente hablando se contradice obviamente el mensaje del gobierno. Que el mismo responsable de la Organización Mundial de la Salud ya dijo que coincidan los mensajes de prevención con los mensajes de los gobernantes.

Por su parte el diputado de Morena, Javier Hidalgo coincidió en que debe de ser obligatorio el portar el cubrebocas en la ceremonia del Grito.

“Sí claro y mientras vayan más estén obligados a usar el cubrebocas, pero obligados. Yo uso el cubrebocas como un mensaje hacia las demás personas de que yo no quiero contagiarlos y me cuido para no contagiarlos porque yo no cabria de pena que por mi responsabilidad o irresponsabilidad yo contagiara a alguien”.

Aunque para otros legisladores como el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri de plano no debería haber ceremonia del Grito de Independencia para evitar el mínimo riesgo de contagio. Insistió en que efectuar ese evento patrio con la pandemia en su máximo nivel es una irresponsabilidad.

“Es una irresponsabilidad eso, como ha sido muy irresponsable el gobierno, en un momento de pico de pandemia, donde hay cada vez más muertes, creo que es muy irresponsable lo que está haciendo Morena; Morena son muy necios, pero la realidad es mucho más necia que ellos, entonces es importantísimo que si no cabe la prudencia en Morena, que sí quepa la prudencia en los ciudadanos y por supuesto nosotros lo que haremos sería evidenciarlos”.

