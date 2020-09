Piden legisladores del PAN a López Obrador suspender un año mega obras para apyoar a estudiantes y afectados por la pandemia

Cd. de México.- Senadores del PAN solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador frenar por un año las obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía para destinar esos recursos a apoyar a las personas que se han quedado sin empleo por la pandemia, a los estudiantes que no tienen para adquirir una computadora o para comprar instrumental médico para doctores y enfermeras que están perdiendo la vida por falta de equipo especializado para atender a los enfermos por el Covid-19.

Señalaron que no están solicitando que frene las mega obras de manera definitiva, sino temporal para que en estos momentos de crisis y de austeridad se cuente con los recursos para salvar la vida de los mexicanos, antes que impulsar obras que han demostrado no tener viabilidad y que representan gastaos inútiles e inservibles.

La senadora Gloria Núñez Sánchez dijo que es hora de ver que le importa más al gobierno, si unas obras o la vida de los ciudadanos, aunque reiteró que no se le pide la cancelación de esas obras sino simplemente sensibilidad ante quienes están en situación de riesgo sumamente elevado por la pandemia y sus efectos.

“No creo que valga más una obra que tiene tantos problemas, como el Tren Maya, que la vida de las mexicanas y los mexicanos. Hay muchas alternativas para poder sacar adelante la problemática económica que vive nuestro país. Hemos dado muchas propuestas en el Senado, como Dos Bocas, que también tiene muchos problemas, y no la desaparición de la obra, sino la suspensión temporal del presupuesto para esas obras y no se ha querido. Dos Bocas, por ejemplo, todos los trámites que se han dejado de hacer o que no se han hecho y que tienen la problemática todavía en proceso de permisos en estas obras, que se suspenda el presupuesto por un año; el suspender el presupuesto de un año de estas obras nos puede ayudar muchísimo a poder contener un tema educativo o a poder apoyar a un tema económico a las familias que perdieron su empleo y poder reactivar la economía en nuestro país. Que se puede”.