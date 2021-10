Piden senadores de Morena, PAN y PRI que acabe asedio a científicos

Cd. de México.- Senadores de los principales partidos políticos pidieron que cese el acoso y persecución contra los científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico quienes son acusados de peculado, delincuencia organizada, lavado de dinero y uso ilícito de atribuciones y facultades por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal indicó qué es preciso aclarar que no existe delito que perseguir como ya lo han resuelto jueces que entraron al fondo del asunto. Dijo tener confianza en que el caso se resolverá conforme a la ley.

“Yo confío en que pronto se dé cuenta por el juez de la causa, que se aclare, que no haya delito qué perseguir. Hay que tener confianza. Yo creo en los académicos, creo en los universitarios, porque soy académico y soy universitario, y he expresado invariablemente mi solidaridad con ellos y con ellas. Espero que pronto pueda aclararse ante la opinión pública y ante los órganos jurisdiccionales su no responsabilidad penal”.

Por su parte el coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong pidió que intervenga el Presidente de la República para que se ponga un alto al asedio contra los investigadores. Dijo que el caso debe pasar por una acción de reconciliación como posible salida al problema.

“Yo creo que el ejecutivo tendría que poner de su parte para que se haga un exhorto a una revisión de lo que se les acusa y creo que sí pasa por un tema de reconciliación. No es violar la ley, no estoy llamando a ello, pero que se pueda encontrar una salida a un tema tan relevante en este momento en el país”.

Dijo que buscarán reunirse con los científicos en próximos días así como con las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR). Exigió que dejen ya tranquilos a los investigadores.

“Hemos comentado el podamos reunirnos con ellos, con los científicos y también con la autoridad, creo que se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Espero de veras que este tipo de casos de alto impacto se lleven a cabo, todos con pulcritud y que dejen en paz a quienes no hayan cometido ningún delito”.

A su vez el senador del PAN, Damián Zepeda dijo que ya basta de persecuciones contra los investigadores y contra cualquier persona, que no sea bajo los márgenes de la ley.

“Mi mensaje es basta de persecuciones políticas, a nadie se le debe de molestar por su actuar”.