Piden senadores del PAN a López Obrador proceder contra expresidentes

Cd. de México.- Senadores del PAN pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que de contar con pruebas meta a la cárcel a los ex presidentes que ha señalado, pudieran haber cometido ilícitos durante sus respectivas gestiones.

El senador Gustavo Madero pidió al mandatario mexicano que actúe conforme a la ley y no a través de falsas consultas, ni con estrategias electorales.

“Si usted tiene algo contra cualquier ex presidente que haya cometido un delito, métalo al bote, denúncielo, no le saque. No sea Pilatos, que se lava las manos en falsas consultas, que usted sabe que lo único que está haciendo es campaña política para destruir el ánimo de la gente. Si tiene algo es su obligación denunciarlos, es su obligación armarles las carpetas de investigación. Si tiene un pacto de impunidad, rómpalo, pero no utilice a la democracia, no la eche a perder”.

Por su parte el coordinador Mauricio Kuri dijo que lo que el país requiere es actuar apegados a derecho porque puede resultar muy peligroso el no hacerlo.

“Nuestro país lo que necesita es un Estado de derecho de a deveras. Que vayan y denuncien y que presenten pruebas y si hay algo que lo digan, pero querer hacer un circo mediático en un momento tan complicado del país se me hace muy peligroso y muy riesgoso para el país”.