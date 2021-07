Piden senadores del PAN comparecencia de titulares de Salud por COVID-19

Cd. de México.- La vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán a nombre de los senadores de su bancada pidió la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer y del subsecretario, Hugo López-Gatell ante el Congreso de la Unión para que expliquen la situación del incremento de contagios por Covid-19 en diferentes puntos del país y las acciones para contenerlos.

Los legisladores panistas consideran que la estrategia que se ha implementado sigue por el camino incorrecto por lo que también insistieron en la remoción inmediata del encargado de la misma, López Gatell.

En conferencia de prensa, Kenia López Rabadán dijo que se debe dejar de jugar con la vida de los mexicanos y adoptar medidas correctas basadas en fundamentos médicos y científicos y no en cálculos políticos.

Piden remoción de dirigentes de Secretaría de Salud.

“Debe de venir a comparecer el secretario de Salud y el subsecretario López-Gatell. Hemos dicho también, es necesario que sus jefes los remuevan, es necesario que el presidente de la República remueva al responsable o al irresponsable de esto que ha sucedido. Somos el país número cuatro en muertes en el planeta. Hemos visto esta llamada tercera ola o este repunte de Covid y sigue sin haber una estrategia clara en términos de comunicación, ya de inicio de comunicación. La necesidad de ponerse cubrebocas, la necesidad de tener sana distancia. Eso es terrible porque están jugando con la vida y con la salud de millones de mexicanos”.

También solicitó a todos los mandatarios estatales y las autoridades federales que el manejo del semáforo epidemiológico se vigile que se lleve a cabo con base exclusivamente en términos médicos y el cuidado de la vida de los mexicanos.

“Las definiciones de los semáforos se deben de tomar técnicamente, en términos médicos, en términos de salud. No se puede tomar al arbitrio de cualquier otro indicador. No es un indicador económico ni mucho menos es un indicador político. Cualquier semáforo, cualquier modificación no puede estar sujeta sino a una sola cosa y es privilegiar las vidas de las y los mexicanos; hacerlo distinto es un gran error”.

La legisladora insistió además en que debe haber un análisis objetivo, claro, con datos, inteligente para saber cuándo es el momento oportuno para que los niños regresen a la escuela.