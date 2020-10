Piden senadores del PAN evitar más muertes masivas y contagios por COVID-19

Cd. de México.- Luego del repunte alarmante de contagios y decesos por el Covid-19 en México y en diversas partes del mundo, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron al gobierno federal hacer obligatorio el uso del cubrebocas sin caer en graves penalidades, sino simplemente para hacer conciencia de que portando ese objeto se podrían salvar, de aquí a diciembre próximo, por lo menos cien mil personas.

En conferencia de prensa virtual, la senadora Martha Márquez dijo que no le costaría nada al gobierno implementar esa medida, pero si salvaría miles de vidas. Indicó que ella de manera personal ha invertido recursos en campañas con ese objetivo, pero es necesario e indispensable que el gobierno federal redoble el paso en este sentido en beneficio de toda la población.

“Con el tema del uso del cubrebocas, totalmente de acuerdo, eso es de lo poco que no le cuesta nada al gobierno federal hacer. Dictar medidas aunque sean impositivas pero sí hacerlo. No nos cuesta nada. Tenemos que hacer obligatorio el uso del cubrebocas. Y como senadora, pues sí, lamentablemente, el pequeño fondo de gestión que tenemos en eso me lo gasto yo, he tenido campañas de uso del cubrebocas. Mi informe para entrega de cubrebocas, lo seguiré haciendo. Tenemos que entender que tenemos que usar el cubrebocas y que tenemos que cuidarnos precisamente hoy en el Día del Médico, por cuidarlos a ellos, hoy nos toca corresponder”.

Por su parte la senadora Alejandra Reynoso dijo que ya es hora de ver al cubrebocas como algo indispensable para contener los contagios y muertes. Dijo también que es momento de que las autoridades en materia de Salud, dejen de meter dudas en el tema, cumplan con su responsabilidad de apoyar a la población y contribuya a poner a salvo a los mexicanos. Coincidió también en que si todos contribuimos con esta medida se podría evitar los cierres masivos y una nueva parálisis económica que afectaría a todo el país.

“Y que no es que podría ser útil, es que es indispensable para poder contener los contagios. Y que también es importante que cada uno de los municipios de los estados puedan adoptar en varias entidades el uso de cubrebocas hacerlo obligatorio. pero ojalá que el gobierno federal comenzara por reconocer que no podría ser útil, que es indispensable el uso de cubrebocas como una medida mínima para contener los contagios. Pero sin duda el riesgo de cerrar sigue estando latente si no se vuelve a tomar medidas y concientización en la parte preventiva, como ya lo hemos visto en otros países que está sucediendo ante el rebrote, allá sí es un rebrote porque disminuyeron considerablemente, aquí pues desgraciadamente no se ha logrado controlar. Ya vimos que en el caso de Chihuahua nuevamente vuelve a un semáforo rojo y nosotros hacemos, en verdad, invitamos a toda la población a no bajar la guardia, sí vemos que se han disminuido o digamos que han relajado las medidas de prevención y hay que insistir todos los días y ojalá y el Presidente diera el ejemplo usando el cubrebocas de manera permanente y todos los funcionarios del gobierno federal”.

Las legisladoras también hicieron un reconocimiento a los médicos en su día y solicitaron que haya apoyos decididos al personal de la salud. Martha Márquez dijo que no basta con guardar minutos de silencio, sino que es necesario otorgar apoyos económicos reales a quienes han dado su vida para salvar a la población.

“Muy mal, muy mal que ni en el Día del Médico puedan anunciar algún apoyo para los médicos. Es lamentable que sí, son los héroes y heroínas de esta pandemia y no haya hecho el gobierno federal una sola cosa, una, una por ayudarlos; un bono, un apoyo, nada. En México han muerto mil 790 personas del personal de salud a causa de esta pandemia por el Covid-19; de esos mil 700, el 49 por ciento son médicos, es decir, 877. Según Amnistía Internacional México es el primer lugar entre decesos del personal médico; no lo podemos seguir permitiendo, no podemos quedarnos cruzados de brazos, por eso hemos sido enérgicos con el Secretario de Salud y lo seguiremos siendo.