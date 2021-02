Piden senadores del PAN renuncia el auditor Superior de la Federación

Cd. de México.- En conferencia de prensa, senadores del PAN calificaron como lamentable la actuación del auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo al dar a conocer que hubo inconsistencias en la cuantificación del monto de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

Señalaron que esto resta credibilidad a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) además de que refleja un sometimiento nuca antes visto en la historia de esa institución.

El pasado sábado la (ASF) presentó ante la Cámara de Diputados la tercera parte de la Cuenta Pública 2019 que audita el primer año de gobierno del Presidente López Obrador.

Ahí se señaló que la cancelación del Aeropuerto tuvo un costo 232 % superior a lo previsto y considerado por el Presidente de la República.

Días después, y luego de que López Obrador desacreditara los resultados y observaciones, Colmenares emitió un comunicado con la aclaración correspondiente, en la que señala que hubo inconsistencias metodológicas, pues consideró indebidamente flujos de salida y bonos en circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida.

Debido a esto los legisladores se pronunciaron por la renuncia de David Colmenares al cargo. La senadora Lilly Téllez insistió en que su forma de actuar deja mal parada a la institución que representa.

“Yo creo que el auditor debe renunciar porque no sabe aritmética y ha quedado, ha dejado a la Auditoría Superior de la Federación en completo descrédito y falta de credibilidad, y al parecer subordinado al Ejecutivo, creo que debe renunciar”.

Para el coordinador en funciones, Erandi Bermúdez la actuación del auditor es totalmente lamentable y reprobable.

“Lamentable la actuación del auditor, lamentable, esto lo deja en un estado de indefensión no solamente a él, sino a las mexicanas y mexicanos, ¿quién realmente va a estar fiscalizando el recurso de los impuestos de todas y todos nosotros? Hoy creo que el auditor no lo está haciendo y no creo que lo pueda hacer como México lo demanda. Lo más preocupante del auditor es que sin llegar este proceso ya los exculpó, o sea, esto nunca se había visto, ningún otro presidente había desestimado un informe, es un informe de la Auditoría”.

Por su parte la senadora, Kenia López Rabadán calificó como una vergüenza el desempeño de David Colmenares Páramo.

“Es una vergüenza para la institución, es una vergüenza para el país y lo que necesitamos es un auditor autónomo, que tome definiciones con base en datos ciertos, que si hace análisis y prospectivas los haga su equipo de trabajo, pero que el titular los respalde, darle la espalda a su propio equipo de trabajo es una vergüenza, evidentemente no podemos tener a un auditor doblado al Ejecutivo”.