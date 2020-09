Piden senadores del PAN tablets gratuitas para estudiantes que no cuentan con esos equipos

Ciudad de México. Senadores del PAN propusieron al gobierno federal distribuir tablets gratuitas para niños y jóvenes que no tienen acceso a esos instrumentos para continuar con sus estudios a distancia. Solicitaron también que se adelante el programa de internet gratuito ya que por falta de red son más de dos millones y medio de alumnos los que han dejado de recibir clases en este ciclo escolar que se lleva a cabo de manera virtual. En conferencia de prensa virtual la senadora Gloria Núñez Sánchez informó que más del 50 por ciento de la población no cuenta con internet.

“Quiero compartirles que el internet se volvió factor determinante para que 2 millones 525 mil 330 alumnos de tan sólo preescolar, primaria y secundaria pudieran abandonar sus estudios; eso significa que el 10 por ciento de la matrícula de educación básica en México está dejando estudiar, el 10 por ciento de la matrícula de nivel básico. Y en educación superior la problemática también es muy seria, pues el 8 por ciento de la matrícula dejaron las aulas, esto representa aproximadamente 305 mil 89 estudiantes que han abandonado sus estudios a nivel superior. A nivel nacional se estima que el 56.4 por ciento de los hogares tiene tan sólo acceso a la red, pero en las zonas rurales es distinto pues sólo se presenta el 23.4 de los hogares que pueden tener acceso a internet, en zonas urbanas tienen una ocupación del 65.4 por ciento”.

Por eso insistió en que es necesario que el gobierno apoye a quienes no cuentan con instrumentos cibernéticos para recibir sus clases a distancia y que el programa de internet gratuito ya no se retrase más, y así no seguir perjudicando a los millones de alumnos que no tienen posibilidades de acceder a esos equipos tecnológicos.

“¿Cuál es la propuesta que estamos haciendo en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional? Estamos solicitando al Gobierno federal, yo voy a presentar la próxima semana unos puntos de acuerdo en donde estamos solicitando el Gobierno federal que se pueda hacer un convenio por parte de la SCT con todas las empresas que tienen las redes sociales, que tienen el internet, puedan dar un internet gratuito. se puedan hacer compras de tablets para todos los niños y que los libros de texto gratuitos que se tendrían que imprimir, se pueda pagar el derecho autor y se puedan descargar en esas tablets, para que pueda ser digitales los libros y con este convenio que haga la SCT y estas tablets que pueda comprar el Gobierno federal para los alumnos y las alumnas, puedan tener ahora sí el ingreso al internet de manera gratuita en todo nuestro país y el poder tener estas clases en línea”.