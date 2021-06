Piden senadores del PRD a Mario Delgado no continuar con su montaje

Cd. de México.- Senadores del PRD calificaron como ridículo y burdo montaje el realizado por el presidente de Morena, Mario Delgado quien denunció a través de un video haber sido objeto de una detención por parte de grupos delincuenciales en su pasada visita a Tamaulipas, y le pidieron poner fin a esta obra teatral.

El senador Juan Manuel Fócil señaló que Delgado no tiene límites y trata de engañar a los ciudadanos con distorsiones de la realidad. En conferencia de prensa insistió en que su denuncia es muy poco creíble y que simplemente se trata de un show mediático protagonizado por el líder de Morena.

“Va el dirigente nacional de Morena a Tamaulipas y monta un teatro donde dice que lo amenazaron con armas largas y la verdad que es raro, es raro que lo puedan amenazar, que se le pueda emparejar algún vehículo porque cuando un dirigente nacional va -y más si es el partido en el poder-, pues va protegido por la Guardia Nacional, va protegido por guardaespaldas de ahí mismo de la zona. Entonces la verdad que es poco creíble, es bastante ridículo que se estén quejando y si así lo hicieran pues es el producto de la inseguridad que vive nuestro país”.

Fócil le pide a Delgado que se dedique a trabajar.

El legislador le pidió al dirigente nacional de Morena que en lugar de ocupar sus energías en un montaje, mejor se dedique a trabajar por el bien del país. Dijo que si ellos se quejan de inseguridad, pues es simplemente porque la estrategia del gobierno federal, en esa materia, es totalmente un fracaso. Insistió en que Mario Delgado ha incurrido en varios desatinos, incluso en contra de militantes de su partido.

“Si ellos que tienen protección se quejan, si ellos que tienen protección están sufriendo la inseguridad, imagínense el pobre pueblo que no tiene guaruras, que no tiene protección de la Guardia Nacional, que no tiene protección ni de los policías municipales, pues cómo está nuestro pueblo abajo. Así que la verdad que lo que yo he visto en el recorrido de este dirigente nacional es que los propios militantes de Morena le reclaman, lo acusan de imponer candidatos, hay un repudio contra él y bueno, lo que hace es tratar de desviar la atención de la gente con estos teatros de que lo amenazaron gente de fuera. Bueno, esto sería un tema que verdaderamente ni lo debemos tomar en cuenta, pero es que es absurdo, ridículo lo que está ocurriendo con ese dirigente, con ese partido”.