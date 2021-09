Piden senadores independientes que no haya discriminación hacia su Grupo Parlamentario

Cd. de México.- Los cinco senadores independientes que conformaron es Grupo Parlamentario exigen que las diferentes bancadas a las que pertenecían respeten su decisión de separarse de esas fracciones partidistas e integrarse como un grupo separado de los partidos políticos.

Insisten en que se les debe de reconocer sus derechos. El senador Germán Martínez quien pertenecía a la bancada de Morena pidió que no haya discriminación hacia el Grupo Independiente.

“No debe haber discriminación de nadie por motivo de nada y no puede haber una discriminación en el Senado porque no pertenecemos a los partidos políticos tradicionales, eso lo exigimos, eso no lo pedimos, exigimos que no se nos discrimine por no pertenecer a los partidos tradicionales, ese es el fondo de nuestra propuesta”.

Confiados en que senadores independientes serán respetados.

Por su parte la senadora Nancy de la Sierra que estaba integrada l Grupo Parlamentario del PT se dijo confiada en que lograran un acuerdo para que se les respeten sus derechos como legisladores independientes.

“Insisto en que habrá acuerdo político e insisto en que vamos a llegar a los mejores términos; queremos los espacios de participación de tribuna, de comisiones, de diálogo respetuoso pero sobre todo en dónde nos puedan escuchar los ciudadanos”.

Los legisladores independientes se reunieron con el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal para tratar de llegar a un acuerdo sobre este conflicto legislativo. Acordaron que será hasta la próxima semana cuando tengan un nuevo acercamiento para analizar los avances de las pláticas y el diálogo sobre el tema.