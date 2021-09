Piden senadores que llega ayuda a los damnificados por desastres naturales

Cd. de México.- Senadores de todos las fracciones políticas se unieron para solicitar que la ayuda para los afectados por los desastres naturales no sufra más retrasos y se atiendan de inmediato los requerimientos de los miles de damnificados que hay en diversas partes del país por esa causa.

Señalaron que tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ahora es necesario que se cumpla de manera puntual con la ayuda y no se dé pretexto alguno para cumplir con la responsabilidad gubernamental.

El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, José Narro, de Morena, indicó que es preciso establecer las reglas de operación del nuevo programa o estrategia de ayuda porque ni siquiera eso está delineado de manera formal.

“Creo que lo que se necesita es establecer las reglas para que las áreas que quedaron de responsables del programa, ahora si programa, pues lo hagan, que es fundamentalmente Protección Civil, claro ligado a Gobernación, y ligado a Hacienda, pero quien lleva las tareas de las declaratorias de las emergencias, el ejecutor del programa es Protección Civil”.

Insistió en que el reglamento es necesario, así como actuar con mayor agilidad en las tareas de quienes están involucrados en hacer llegar los apoyos correspondientes.

“Urge normar, reglamentar y dado que no existe el Fonden hay que darle exactamente las funciones para que Protección Civil haga las declaratorias junto con Gobernación y Hacienda, claro”.

Error haber desaparecido fideicomisos.

Por su parte la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez calificó como un total error y negligencia el haber cancelado los fideicomisos, principalmente el del Fonden.

Señaló que ahora se reflejan con toda claridad las consecuencias de actuar de manera irresponsable ante lo que estaba demostrado funcionaba adecuadamente porque se contaba con un comité técnico que tomaba decisiones colegiadas con transparencia y claridad, de manera oportuna para otorgar la ayuda a damnificados.

Dijo que el Fonden surgió después de mucho tiempo de análisis y estudios, sin embargo fue eliminado de manera intransigente bajo el pretexto de corrupción sin haber, hasta ahora, ninguna denuncia por ese motivo.

Xóchitl Gálvez se refirió al desastroso caso de Tula, Hidalgo en dónde se registraron miles de afectados, además de 17 personas fallecidas en el Hospital del IMSS de esa localidad, y la ayuda simplemente no llega en lo mínimo indispensable.

“Simplemente decir que Tula está inundado en excremento. Es el drenaje profundo el que va a dar a Tula, el agua que entró a las casas es agua negra, es para que estuviera todo mundo ayudando a la gente para empezar; con cloro o con jabón o con enceres, porque la gente no va a poder recuperar sus enceres porque están sumamente contaminados”.

Piden responsabilidades penales por tragedia en Tula.

La legisladora panista pidió que haya responsabilidades penales contra los responsables de no haber actuado con prontitud para evitar la tragedia en el hospital del IMSS de Tula.

“Hay una culpa tanto del IMSS, que no se hagan, porque bien que sabían que estaba la lluvia y no tomaron las previsiones, para empezar que la planta de emergencia no estuviera en la planta baja, la planta de emergencia debería de estar en un segundo nivel porque está a la orilla del río Tula, entonces hay responsabilidad del IMSS y del otro lado de Conagua que abrió las compuertas, eso sí, sin avisarle al alcalde y sin avisarle al IMSS, pero ahí entre todos tendrían que rendir cuentas y alguien tiene que parar en la cárcel y espero que el gobierno escuche”.