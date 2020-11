Plantan “Ley antipuentes” para que López-Gatell informe diario condiciones de pandemia

Cd. de México.- Ante la crisis sanitaria y el aumento de casos de COVID-19 en el país, en el PAN ya piensan en una “Ley Antipuentes”, dedicada el responsable de las acciones contra la pandemia, Hugo López Gatell a fin de que asuma su responsabilidad y no suspenda, como lo hizo en este puente de día de muertos, los informes diarios que debe proporcionar a la población sobre el desarrollo de la pandemia.

En un comunicado de prensa, la diputada Michel González Márquez, señaló que el vacío de información genera más incertidumbre a la gran mayoría de mexicanos a permanecer en casa, enfermos, sin empleo y con miedo, por lo que es necesario institucionalizar las conferencias vespertinas para que López Gatell no abandone su responsabilidad.

La legisladora panista anuncio que propondrá una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Salud, con la finalidad de instaurar las conferencias vespertinas de manera obligatoria en lo que dure la pandemia y mientras el semáforo verde no se active en el todo el país.

“Gatell no está en condiciones de tomarse unos días, estamos en una emergencia nacional y lo mínimo que merece el país es respeto y dedicación a lo que vivimos; no sabemos a dónde se fue a vacacionar el cansado funcionario, pero es el responsable de la pandemia y no puede darse el lujo de irse de puente”, acusó González Márquez en el comunicado.