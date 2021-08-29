Poderoso huracán “Ida” impacta en Luisiana como huracán categoría 4

Hace unos momentos IDA impactó en Luisiana con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, llegan a ser categoría en una escala de 5.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el "extremadamente peligroso" huracán tocó tierra cerca de Port Fourchon, Luisiana, al mediodía de este domingo.

1155 AM CDT: #Ida made landfall as an extremely dangerous category 4 hurricane near Port Fourchon, Louisiana, with maximum sustained winds of 150 mph and a minimum central pressure of 930 mb (27.46 inches) https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/iHdKMGk0tq — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2021

Al ser categoría 4, este huracán tiene la fuerza suficiente de causar daños severos.

La gente que vive en la zona está asustada porque este poderoso huracán coincide con el 16 aniversario del impacto del desastroso huracán Katrina.

Los vientos de Ida al tocar tierra fueron más intensos que los del huracán Katrina de categoría 3, el cual devastó gran parte de la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Se estiman graves daños, por ello el Consulado de México en Houston puso a disposición de la comunidad mexicana el teléfono 713 857 65 04 luego del impacto del huracán "Ida" en Luisiana.