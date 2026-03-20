¿Obsesionado consigo mismo? Trump tendrá su propia moneda mientras crecen críticas por culto a su imagen en plena guerra

¡Es oficial! Donald Trump tendrá una moneda por el 250 aniversario de Estados Unidos. Un panel federal de arte aprobó una pieza conmemorativa de oro con la imagen del presidente, una decisión que encendió polémica por usar un símbolo nacional para reforzar su figura política.

Esto se dio a conocer mientras el Pentágono busca mayor financiamiento para sostener la guerra con Irán, un conflicto que ya ha generado resistencia en Washington y que amenaza con seguir elevando el costo político y económico para la Casa Blanca.

Desde hace tiempo hay una crítica que persigue a Trump: su insistencia en convertir actos oficiales, edificios, programas y ahora piezas de colección en vehículos para exaltar su propia imagen.

Así será la moneda de Donald Trump

La Comisión de Bellas Artes, integrada por personas nombradas por el mandatario estadounidense, dio su aprobación unánime a una moneda conmemorativa de 24 quilates con su rostro. El diseño muestra a Donald Trump inclinado sobre un escritorio y la imagen está basada en un retrato de la National Portrait Gallery; además, la propuesta ya contó con el visto bueno del propio presidente.

La moneda forma parte de los proyectos de la Casa de Moneda de Estados Unidos rumbo al 250 aniversario de la independencia, que se celebrará este 4 de Julio.

En Estados Unidos no es común ver a un presidente vivo en piezas monetarias. Reuters subraya que el antecedente más cercano es Calvin Coolidge, quien apareció en una moneda de 1926 por el 150 aniversario del país.

¿Por qué la moneda desató críticas contra Trump?

Las críticas no se centraron solo en el diseño, sino en lo que representa. El senador Jeff Merkley, resumió su malestar con una frase demoledora: 'los monarcas y dictadores ponen sus caras en monedas, no los líderes de una democracia'.

La moneda también ha sido cuestionada por integrantes del Citizens Coinage Advisory Committee, un órgano bipartidista que antes se negó a revisar propuestas similares. Según Reuters y The Washington Post, varios críticos consideran que el plan desdibuja tradiciones democráticas y transforma el 250 aniversario del país en una vitrina para la figura de Donald Trump.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 ha impulsado varios esfuerzos para poner su nombre o imagen en programas públicos y espacios oficiales.

Una moneda con su rostro mientras Estados Unidos está en guerra

La decisión se conoció mientras Estados Unidos sigue escalando su guerra con Irán. Reuters informó que el Pentágono presentó una solicitud de presupuesto superior a 200 mil millones de dólares para sostener las operaciones militares.

Además, el conflicto se ha vuelto cada vez más costoso y más difícil de vender políticamente.

La moneda es como una postal del momento: mientras el país discute el precio de otra guerra en Medio Oriente, la Casa Blanca impulsa un símbolo que vuelve a colocar a Donald Trump al centro.

¿Donald Trump obsesionado con su imagen?

La crítica sobre un supuesto culto a la personalidad no nace de la nada. La moneda es apenas una de varias iniciativas en las que Donald Trump ha buscado estampar su figura en proyectos oficiales desde que arrancó su segundo mandato.

The Washington Post añadió que el presidente aprobó personalmente el diseño y que la maniobra se suma a otros intentos de dejar su huella en símbolos del Estado.

Esto remarca la forma en la que Trump no solo quiere gobernar, sino también inmortalizarse en la iconografía del poder estadounidense.