Pospone Senado discusión de Juicio Político

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal informó que no se ha llegado a un acuerdo para sacar la Ley de Juicio Político y Declaración de procedencia.

Por tal motivo se pasará la discusión ante el Pleno para el lunes próximo. Indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política que es preferible llegar a un acuerdo con las diversas bancadas y evitar así que se pudiera atorar en la Corte en caso de que los legisladores de oposición decidieran presentar una acción de inconstitucionalidad.

“Solo nos falta un artículo que se está discutiendo, es el relativo a los estados, y el federalismo, es una sola disposición normativa en la que no nos hemos puesto de acuerdo en la redacción. Podríamos hacer uso de la mayoría que tenemos con nuestros aliados pero me resisto, creo que debemos hacer hasta el último esfuerzo por llegar a acuerdos y consensos. Entonces nos dimos el tiempo de viernes, sábado y domingo a ver si lo logramos y el lunes discutirlo”.

De ser modificada la minuta, tendrá que ser regresada a la Cámara de Diputados para las adecuaciones correspondientes, explicó Monreal. Aclaró que no se trata de corregir la plana a los diputados pero si de que el dictamen quede en los mejores términos.

Podría regresar dictamen a la Cámara Baja.

“La minuta tiene cambios, yo le comento a la Cámara de Diputados que es nuestra obligación constitucional y que no debe de haber ninguna actitud de contradicción y que es amigable la situación, que no hay ningún diferendo con la Cámara de Diputados y que cuando se revisan los actos de una y otra es normal en una Estado de derecho y en una relación de contrapesos en el país, por eso somos o Cámara de origen o Cámara revisora, y la idea es tratar de que no se judicialice porque si la norma o el conjunto normativo de la nueva Ley lleva inconsistencias constitucionales pueden ser elevadas a acciones de inconstitucionalidad que resuelva la Corte o el órgano Jurisdiccional, lo que nos llevaría más tiempo en ordenar todo el sistema normativo nuestro”.

Por su parte los senadores del PAN, a través de Damián Zepeda indicaron que no permitirán que se cometa un atropello a la Constitución, ya que consideran que el dictamen es inconstitucional y terminaría en la Corte por atentar contra el federalismo.

“El tema toral que para nosotros es el que va a definir el sentido de nuestro voto, para ser claro, es si se respeta el federalismo en este país, si se les respeta a los estados sus facultades. Los funcionarios locales además del procedimiento que se tiene que hacer ante la Cámara de Diputados para quitarles lo que se llama fuero, ahí la Constitución dice que los efectos son meramente declarativos y que se tiene que turnar a los congresos de los estados para que en el marco de sus atribuciones lleven a cabo lo que corresponda y la Corte y los tribunales ya han interpretado eso, de hecho hay hasta exposición de motivos en eso, y es claro que lo que se pretendía era respetar el ánimo de competencia local, hoy la minuta que aprobó la Cámara de Diputados quiere quitar eso”.

Damián Zepeda insistió en que lo que pretende hacer Morena junto con sus aliados requiere una reforma constitucional y eso no será posible a través de una ley secundaria.

“Y si quieren cambiar eso tienen que presentar una reforma constitucional y entonces daremos el debate, que si es correcto o no, pero en una ley secundaria no se puede”.

Por su parte el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado se sumó a las voces que denunciaron inconstitucionalidad en el dictamen. Dijo que de no modificarse el documento se estaría contribuyendo a generar inestabilidad política en el país.

“Es muy clara la facultad constitucional del Senado de la República en su relación con las entidades federativas y en ese sentido el Senado tiene que asumir”.