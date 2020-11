Presentarán senadores del PAN denuncia ante Función Pública contra Bartlett por inundaciones en Tabasco e irregularidades en CFE

Cd. de México.- Senadores del PAN señalaron que el titular la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett actuó con absoluta negligencia ante la emergencia por las lluvias en Tabasco, además de ser el responsable de los errores en la extracción de la presa Peñitas que propició graves inundaciones en diversas comunidades de esa entidad.

En conferencia de prensa virtual la senadora Xóchitl Gálvez dio a conocer que Bartlett fue notificado con oportunidad de la situación y no hizo nada para enfrentarla de manera inmediata y correcta.

“Él órgano interno de transparencia en el estado de Tabasco venía advirtiendo la falta de información. Desde hace un mes aproximadamente el titular del órgano de la Transparencia le pedía a Manuel Bartlett que informara sobre esta situación. Creo que aquí el principal problema es el ocultamiento de la información. Creo que ese desfogue se pudo haber hecho de manera controlada y no se hizo hasta que tuvieron el problema encima”.

También indicó que Bartlett es responsable de diversas irregularidades al interior de la CFE por lo que presentaran una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) así como un punto de acuerdo en el Senado para que se investigue y se sancionen en su caso estos hechos.

“Estaremos presentando un punto de acuerdo en el Senado de la República para que se haga toda una investigación sobre este tema de CFE y además una denuncia en la Función Pública para que también se abra un proceso de investigación, sobre todo el irregular manejo qué habido en la CFE en materia eléctrica”.

La legisladora también se refirió al caso del hermano del Presidente de la República, Pío López Obrador y dijo que le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a cabo la investigación correspondiente.

“Realmente el que la UIF lo exculpe pues suena lógico porque realmente no es un personaje que tenga operaciones millonarias en sus cuentas por sus actividades de negocios. Entonces, ahora le echan la bolita al instituto Electoral, pero quién debería de hacer una investigación mucho más profunda es la propia Fiscalía General de la República para conocer el origen de ese dinero; que se descarte la posibilidad de que ese dinero no haya salido del dinero de Chiapas dado que la persona que se lo entrega, David León”.

Además pidió una investigación a fondo de Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente de México por haber participado, presuntamente en operaciones con empresas fantasma en la campaña electoral del 2018.

“La investigación arroja que el hoy secretario particular, Alejandro Esquer, el 24 de enero de 2018 en su carácter de Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional de Morena firmó contratos con la empresa ENEC, mismo que amparaba el pago de 348 mil pesos; el tema pues es que no existen esos espectaculares que él pagó, no aparecieron en el informe que el INE llevó a cabo. Entonces, para eso estamos presentando un punto de acuerdo, primero, para que se investigue y estamos iniciando la recuperación de la documentación para podernos presentar en la Fiscalía General de la República a hacer una denuncia por el uso de facturas falsas”.