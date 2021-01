López Obrador cuestiona nuevas políticas de seguridad de WhatsApp

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador es inaceptable que una empresa privada, como WhatsApp, pueda acceder a tanta información personal, cuestionando las nuevas políticas de privacidad implementadas por la plataforma de mensajería instantánea.

Así lo declaró el mandatario esta mañana en su conferencia matutina.

"¿Cómo es posible que una empresa particular va a saber todo lo que hacemos los seres humanos?”, cuestionó el presidente López Obrador.

El jefe del Ejecutivo también cuestionó por qué organismos defensores de derechos humanos o la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) no intervenían en esta situación.

Además, el presidente López Obrador mencionó que en el futuro planea invitar a expertos en cuestiones de seguridad y tecnología a su conferencia matutina para que brinde información necesaria para la protección de datos personales.

“La mayoría de la gente no sabe que los teléfonos funcionan como micrófonos, ¿por qué ocultarlo? ¿por qué no decirlo? Que se sepa si eso está permitido, si es legal, si es moral, si no es atentatorio a la libertad”, cuestionó.

“Son buenos temas para la reflexión, el debate”, añadió.

El titular del poder Ejecutivo adelantó que este tema será atendido por el gobierno, primero con una recopilación de opiniones y con la intención de garantizar la libertad de la ciudadanía.

“Cero censura, prohibido prohibir. Yo creo que esto también en otros países se va a revisar”, aseveró el mandatario.

Previamente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ya había advertido a los usuarios de WhatsApp que leyeran con atención los nuevos términos de privacidad para decidir si continúan o no en la aplicación.

Las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp han causado polémica, pues se establece que la plataforma y su matriz, Facebook, podrán compartir con terceros datos personales, sin especificar quiénes y cómo.

Ante esta situación, millones de personas a nivel mundial han abandonado el servicio de mensajería instantánea propiedad de Mark Zuckerberg y han comenzado a usar otras opciones como Telegram y Signal.

