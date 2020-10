Profesor de Bachilleres 9 asegura que ruidos eran de otro departamento

Cuauhtémoc Chiapa Monroy, profesor de física del Colegio de Bachilleres Plantel 9, señalado por presuntamente golpear a una mujer en plena clase virtual, indicó en un video que los ruidos que escucharon sus alumnos eran externos.

#HechosAM | Cuauhtémoc Chiapa Monroy, profesor de física del Colegio de #Bachilleres9, señalado por presuntamente golpear a una mujer en plena clase virtual, indicó que los ruidos eran de otro departamento https://t.co/gYLoeoK7yP pic.twitter.com/55K1oZHUu9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2020

En un video de poco más de 4 minutos, el profesor, quien aparece en compañía de su esposa, indica que viven en un edificio en condominio y que a veces se escuchan ruidos externos.

“Aprovecho la ocasión para hacer la aclaración sobre los ruidos que se sucedieron durante la clase de física, explicarles que estos ruidos son ajenos a las instalaciones donde habitamos, nosotros vivimos en un edificio en condominio y está rodeado de varios departamentos y a veces se escuchan ruidos externos de la música de las personas que vivimos”, indicó Chiapa Monroy.

A veces se escuchan ruidos externos de la música, ponen su música para hacer sus actividades domésticas, ponen una telenovela o una película, se oye los vendedores de productos, de alimentos, de agua embotellada, se oyen los ruidos de la licuadora, de la lavadora

En el video, su esposa, quien también es profesora del Bachilleres 9, indica que en su casa se escuchan infinidad de ruidos y asegura que no existe ningún problema.

“Me sorprende esta situación, pero la entiendo porque dentro de donde vivimos efectivamente como dice Cuauhtémoc se escuchan infinidad de ruidos y no podemos estar ajenos a ellos […] No existe ningún problema, como ven no hay mala situación”, indicó su esposa quien también es profesora del plantel.

Ayer, un grupo de 30 encapuchadas tomaron las instalaciones del Colegio de Bachilleres número 9, en demanda de que se tomen acciones contra el profesor acusado de violencia de género.

El Colegio de Bachilleres suspendió al profesor, fue suspendido luego de que se difundiera un video donde presuntamente agrede a una mujer mientras impartía una clase online.

Según los alumnos de Física 3, el profesor no se había dado cuenta que tenía su micrófono encendido, y previo a iniciar la clase se escucharon golpes y llantos hacia una mujer que pedía que no la tocara.