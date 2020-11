Promueve México la realización de una asamblea especial de Naciones Unidas

Cd. de México.- México promueve la realización de una asamblea especial de las Naciones Unidas " postpandemia” , con la finalidad de que los países más ricos asuman una corresponsabilidad con los demás para poder garantizar una reactivación económica y bienestar global. Así lo destacó el Canciller Marcelo Ebrard durante un seminario virtual organizado por la UNAM.

Durante su discurso Ebrard Casaubón coincidió con el recién electo presidente de Bolivia, Luis Arce, en el sentido de que la pandemia producirá un aumento de la desigualdad y una regresión, en muchos sentidos, de lo que se había avanzado en América Latina y en todo el mundo.

“Entonces, las respuestas que hemos visto hasta ahora, de los países que tienen más recursos económicos, están pensadas para su mercado, para su sociedad, pero no hemos visto una respuesta suficiente para los demás, y si no hay una recuperación en la que participemos todos, pues no se va a poder lograr el objetivo de recuperar el bienestar o ampliar el bienestar”.

El encargado de Relaciones Exteriores aprovechó para felicitar al presidente Arce por su triunfo “estamos especialmente felices y contentos” e incluso lo consideró como “un hermano mexicano” y anunció que México estará muy cerca de Bolivia para apoyar su éxito social, político y económico.