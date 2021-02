Propone senadora modificar Constitución para garantizar medicamentos

Cd. de México.- Senadora del PAN, Kenia López Rabadán propone modificar la Constitución para garantizar medicamentos y vacunas.

La senadora de Acción Nacional, Kenia López Rabadán presentó una iniciativa para elevar a rango constitucional el acceso a medicamentos y vacunas. Dijo que se trata de garantizar el derecho de los mexicanos a la salud.

“Es necesario que México tome acciones contundentes, por ello proponemos esta iniciativa para garantizar, desde la Constitución, que todos los mexicanos tengan acceso a las vacunas contra el Covid-19, que sea universal, gratuita y que se reciba de manera oportuna. De igual forma, se debe prever el abastecimiento de insumos esenciales para el diagnóstico y tratamiento de padecimientos o enfermedades; este derecho será garantizado en dependencias y entidades de la administración pública tanto federal como local, que formen parte del Sistema Nacional de Salud”.

También propone la legisladora que no se permita que se apliquen reducciones al presupuesto para la salud.

“En esta iniciativa proponemos que el Sistema Público de Salud cuente con recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas, haciendo énfasis en que éstos nunca deberán ser menores, siempre deberán ser progresivos respecto de lo que se haya asignado en el ejercicio fiscal anterior. Cada año, la población va en aumento, por lo que los recursos públicos deben distribuirse de tal forma que sean cubiertas las necesidades de toda la población, en especial de temas de salud”.

También pidió que haya transparencia en el programa de vacunación y que se acabe con la promoción electoral en estas labores.

“Hay una campaña de vacunación llena de errores, hay una campaña de vacunación llena de tropiezos, largas filas de personas esperando ser inoculadas, desabasto en las vacunas, priorización a los servidores de la Nación antes que al personal médico, lanzaron páginas de registro, se carece de objetivos y rutas de atención. Hay quejas y denuncias de personas que han recibido amenazas por no permitir que se tome fotografía de su credencial del INE, y en esas amenazas les dicen que no recibirán la segunda dosis de vacunación si no permiten que los servidores de la Nación tomen fotos a su credencial del INE, es algo verdaderamente inadmisible”.