Proponen senadores del PAN Comisión Especial para investigar hechos de la Línea 12

Cd. de México.- Senadores del PAN presentaron un punto de acuerdo para que se conforme una Comisión Especial en el Senado con el propósito de dar seguimiento a las investigaciones de la tragedia ocurrida en la línea 12 del Metro el lunes pasado.

La vicecoordinadora de la bancada, Kenia López Rabadán dijo que lo que se pretende es que hay justicia plena en este caso.

“Solicitamos a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a que acuerde la creación de una Comisión Especial para que se pueda dar seguimiento y se haga una investigación seria, y que el peritaje deba realizarse por parte de una empresa o una institución totalmente capacitada y con experiencia probada en estos temas, no queremos una simulación, no queremos una investigación que trate de tapar el sol con un dedo, no queremos una investigación que solape la corrupción y la negligencia de este gobierno”.

Se debe garantizar el que haya transparencia e imparcialidad en la investigación

“Solicitaremos la contratación de un grupo técnico especializado que asesore a la Comisión Especial en los temas y de seguimiento claro y oportuno. Es necesario que el Poder Legislativo acompañe estas investigaciones para garantizar agilidad, transparencia pero sobre todo imparcialidad con el fin de que las personas se sientan tranquilas al usar el Metro nuevamente, es necesario que haya justicia”.

Por su parte Julen Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario rechazó que el manifestarse en contra de la tragedia y los hechos ocurridos en la línea 12 del Metro represente medrar electoralmente con esa situación.

“La tragedia ocurrió en esta época, no fue una situación que alguien pudiera haber provocado, sucedió lamentablemente, nosotros creemos que por una evidente omisión en las responsabilidades, tanto en el proyecto de ejecución como en el mantenimiento posterior, y eso sucedió ahora. Los familiares de los que fallecieron no están esperando que haya menos, no importa si es época electoral o no, lo que quieren es que se sepa la verdad y que haya justicia”.

Se debe dar atención urgente a las víctimas

“Es lo mínimo que se puede esperar de la autoridad, apoyar a las víctimas y a sus familiares, es inaceptable que tengan que andar peregrinando para poder ser ayudados, que no tengan los servicios médicos necesarios, todos los que sean necesarios para quienes hoy son víctimas de esta tragedia”.

Por su parte el senador Damián Zepeda insistió en que lo más importante ahora es dar puntual atención a los familiares de las víctimas y garantizar que este tipo de tragedias no se vuelva a presentar.

“Hay dos comportamientos que rechazo, el primero es quererse lavar las manos y quererse deslindar de las responsabilidades, no se puede deslindar la responsabilidad. Me parece que hay que ver tres cosas. Primero, atender a quienes están sufriendo, tanto a las familias de quienes se murieron como a quienes están demandando atención inmediata del gobierno. Segundo, garantizar que no suceda otra vez y yo lanzo una pregunta aquí, ¿hoy nos pueden garantizar, el gobierno que no hay ningún otro riesgo en ninguna de las líneas del Metro y no hay ninguno otro lugar que se pueda caer, que no hay ninguna otra fisura? Porque la mayor tragedia sería que arriba de esta tragedia vuelva a pasar y tercero deslindar responsabilidades y sin sacar raja política, claro que hay responsabilidades, ahí están los señalamientos, ahí están los datos, ahí están las fotografías”.