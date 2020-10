Protestas por desaparición de fideicomisos son electorales: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las protestas por la desaparición de fideicomisos y de fondos son un asunto electoral, ya que está garantizada su entrega a las personas que tienen derecho a recibirlo.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dijo que su gobierno busca que no haya corrupción, que haya transparencia; sin embargo, muchos aprovechan para hacer propaganda.

“Lo de la desaparición de fideicomisos y de fondos es un asunto completamente electoral, porque no hay ninguna razón no van a dejar de recibir los beneficios quienes tienen derecho, lo que se está buscando es que no haya corrupción, que haya transparencia; sin embargo, se aprovecha para hacer propaganda”, dijo el presidente López Obrador.

Recordemos que ayer y después de 20 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 109 fideicomisos públicos por un valor de 68 mil 478 millones de pesos.

CUENTO CON UN EQUIPO DE TRABAJO MUY BUENO: AMLO

El mandatario insistió en que los funcionarios que pretendan participar en las elecciones del próximo año tienen que presentar su renuncia a finales de octubre.

“Yo pienso que la última semana de octubre vamos a empezar a conocer quienes van a participar como candidatos, hasta ahora formalmente no hay nada. Todos están trabajando muy bien, por ciento, todo el gobierno. Tengo la dicha de contar con un equipo de trabajo muy bueno, de mujeres y hombres comprometidos, leales al pueblo, gente honesta con convicciones, es un buen gabinete”, dijo el mandatario.

López Obrador adelantó que mantendrá el equilibrio en su gabinete. “Tienen que participar mujeres, entre otras cosas, este es el gabinete en toda la historia de México con más participación de mujeres y así va a continuar hasta el final”.

EL PUEBLO ES MI ESCUDO PROTECTOR: AMLO

“Mi escudo protector es esta conferencia y mi angel de la guarda es el pueblo, si se tiene el respaldo del pueblo, si se cuenta con el apoyo de la gente y se mantiene la comunicación con el pueblo, no hay nada que temer, esa es la estrategia, tenerle amor al pueblo, servirlo y estarle informando, dijo el presidente López Obrador.

CON AGUA EVAPORADA DE LA BOQUILLA YA SE HUBIERA PAGADO A EUA: AMLO

El presidente López Obrador insistió en que muchas muchas cosas se hacen con propósitos electorales. “Esto de Chihuahua de que no nos permiten cumplir con el compromiso de entregar el agua a Estados Unidos es electoral, al grado de que si hubiesen cumplido con el compromiso, porque esto lo estamos tratando desde diciembre del año pasado, ya se hubiese terminado de pagar solo con lo que se ha evaporado de agua… lo que nos falta es lo que se ha evaporado por no permitir la entrega del agua. por poner por encima del interés nacional, el interés particular o partidista”, dijo.